Snooker-WM: Rekord-Frame! 100 Minuten Drama um Wu vs. Allen

SID 01.05.2026 • 21:31 Uhr Im Halbfinale der Snooker-WM ist der 14. Frame einer für die Geschichtsbücher.

Das Halbfinale der Snooker-WM zwischen Wu Yize und Mark Allen ist noch nicht zu Ende gespielt, aber bereits eines für die Geschichtsbücher. Im 14. Frame glich der Chinese im längsten Frame der Geschichte des Crucible Theatres zum 7:7 aus – nach einer Stunde und 40 Minuten. Der bisherige Rekord lag bei einer Stunde und 25 Minuten aus der Partie zwischen Yan Bingtao und Mark Selby 2022.

Snooker-Patt führt fast zum Abbruch

Doch was war passiert? Eine anscheinend aussichtslose Pattsituation an der unteren rechten Tasche, bei der die schwarze Kugel von einem engen Pulk von roten Kugeln verdeckt wurde, brachte den Frame an den Rand des Abbruchs. Weder Wu noch Allen wollten einen Fehler machen und spielten die Weiße konservativ ein ums andere Mal in den Pulk und von dort wieder heraus.

Crucible-Publikum fordert Neustart

Infolgedessen wurde über 50 Minuten keine Kugel versenkt. Das wiederum schmeckte dem Publikum im Crucible Theatre überhaupt nicht. Nachdem viele Zuschauer den skurrilen Ballwechsel zunächst mit Lachern quittierten, kippte die Stimmung allmählich in Unmut. Ein Zuschauer forderte per Zwischenruf einen Neustart.

Allen verweigert Wiederbeginn – Ausgleich