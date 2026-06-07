MotoGP: Márquez feiert 100. Triumph – Drama bei Ungarn-GP

SID 07.06.2026 • 14:51 Uhr Der Spanier ist auch bei seinem vierten Start auf dem Balaton Park Circuit nicht zu schlagen.

MotoGP-Weltmeister Marc Márquez bleibt der König von Ungarn. Nach seinem Doppelsieg bei der Premiere auf dem Balaton Park Circuit im Vorjahr gewann der Spanier auch diesmal Sprint und Hauptrennen, es war für Márquez der klassenübergreifend 100. Sieg in der Motorrad-WM – mehr holten nur die Italiener Giacomo Agostini (122) und Valentino Rossi (115).

Márquez siegt, WM-Spannung steigt

Márquez, der dem Ducati-Werksteam den ersten Saisonsieg und den insgesamt 100. in der Königsklasse schenkte, setzte sich vor seinem Landsmann Pedro Acosta (KTM) und seinem Teamkollegen Francesco Bagnaia (Italien) durch. Es war für Márquez der erste GP-Triumph seit 266 Tagen.

In der WM gibt es neue Spannung, denn schon kurz nach dem Start überschlugen sich beim achten Lauf des Jahres die Ereignisse. Jorge Martín (Spanien) kam in der ersten Kurve zu Fall und räumte gleich drei Konkurrenten ab, darunter seinen italienischen Aprilia-Teamkollegen Marco Bezzecchi, der die WM anführt. Bezzecchi (180) hat damit weiter 20 Punkte Vorsprung auf Martín (160), Dritter ist Fabio Di Giannantonio (Italien/Ducati/138), Vierter Acosta (132). Márquez schob sich auf Position fünf vor (108).

Acosta erneut im Márquez-Schatten

Polesitter Márquez musste Acosta früh passieren lassen, in der 15. von 26 Runden holte sich der 33-Jährige die Führung nach einem packenden Duell zurück – und gab sie nicht mehr ab. Wie im Sprint am Samstag musste sich Acosta mit Rang zwei begnügen und verpasste die Chance auf seinen ersten MotoGP-Sieg.