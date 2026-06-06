Simone Biles enthüllt Horror-Notfall: Fast gestorben

SID 06.06.2026 • 23:40 Uhr Simone Biles berichtet von einem medizinischen Notfall, den sie am Anfang der Woche erleiden musste.

Turn-Superstar Simone Biles hat am Samstag von einem medizinischen Notfall berichtet, den sie zu Beginn dieser Woche erlebte. Die 29-Jährige bezeichnete die Situation als „schlimmste Erfahrung ihres Lebens“, jedoch ohne Details preiszugeben.

Biles schildert Beinahe-Tod-Erlebnis

„Ich bin normalerweise nicht der Typ, der so etwas teilt, weil mir Privatsphäre in der heutigen Zeit wichtig ist, aber fast zu sterben stand Anfang dieser Woche nicht auf meiner Bingo-Karte“, schrieb Biles in einer Instagram-Story, zu der ein Foto ihres Handgelenks mit mehreren Krankenhausarmbändern gehörte.

Biles verbrachte die Woche nach eigenen Angaben damit, „im Bett zu liegen und sich auszuruhen“. Sie bedankte sich bei ihrem „engsten Kreis“, der sich um sie gekümmert habe. Besonders belastend sei gewesen, dass ihr Ehemann, NFL-Profi Jonathan Owens, wegen des Offseason-Trainings seines Teams, der Indianapolis Colts, nicht bei ihr war.