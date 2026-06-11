Großereignis 2031 als Olympia-Probe in Deutschland?

SID 11.06.2026 • 14:17 Uhr Für den Dachverband wäre die Ausrichtung mit Blick auf die Olympiabewerbung interessant. Mit welcher Stadt der DOSB ins Rennen geht, steht nicht fest.

Der Deutsche Olympische Sportbund strebt eine Bewerbung um die Ausrichtung der Europaspiele 2031 an. Wie der DOSB am Donnerstag bekannt gab, hat der Verband fristgerecht einen „Letter of Interest“ bei der Vereinigung der Europäischen Olympischen Komitees (EOC) eingereicht, die das Event organisieren. „Eine Festlegung auf eine mögliche Ausrichterstadt ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht angedacht“, hieß es in der Mitteilung.

Europaspiele als Olympia-Testlauf

„Für den DOSB wäre die Ausrichtung mit Blick auf die Nationale Strategie Sportgroßveranstaltungen interessant, weil sie sich gut in die Perlenkette mit dem Ziel der Ausrichtung Olympischer und Paralympischer Spiele in Deutschland im Zeitraum 2036 bis 2044 einreihen würde“, schrieb der Verband auf seiner Homepage. Priorität habe aber die Auswahl des nationalen Olympia-Kandidaten bei der Mitgliederversammlung am 26. September in Baden-Baden. München, Berlin und Köln/Rhein-Ruhr sind im Rennen.

Die Europaspiele gibt es seit 2015, die bisherigen Auflagen fanden in Baku/Aserbaidschan (2015), Minsk/Belarus (2019) und Krakau/Polen (2023) statt. 2027 ist Istanbul Gastgeber. 26 Sportarten stehen im Programm, 22 davon sind olympisch, in 21 werden Quotenplätze für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles vergeben. Auch die Türkei sieht die European Games als Meilenstein auf dem Weg zur Ausrichtung Olympischer und Paralympischer Spiele. Über die Vergabe für 2031 soll im kommenden Jahr entschieden werden.