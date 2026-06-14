Deutsches Kanu-Team holt Dreifach-Gold – Schopf/Lemke dominieren

SID 14.06.2026 • 18:34 Uhr Die Olympiasieger Jacob Schopf und Max Lemke sind nicht zu schlagen, Pauline Jagsch gewinnt zweimal Gold.

Das deutsche Kanu-Team hat am Abschlusstag der Rennsport-EM in Portugal drei Titel geholt und sich mit einer starken Bilanz aus den Meisterschaften verabschiedet. Dabei gelang den Olympiasiegern Jacob Schopf und Max Lemke im K2 eine Machtdemonstration, sie verteidigten mit knapp einer Sekunde Vorsprung ihren Titel erfolgreich.

DKV glänzt mit sieben EM-Medaillen

„Wir haben den Vorlauf ausgewertet und da noch Reserven gesehen. Die vorgeschlagenen Änderungen haben Jacob und Max hervorragend umgesetzt“, sagte Bundestrainer Arndt Hanisch. Gold gab es in Montemor-o-Velho zudem für Paulina Paszek und Pauline Jagsch im K2 der Frauen sowie für Jagsch im Einer.