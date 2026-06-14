Deutsches Kanu-Team holt Dreifach-Gold – Schopf/Lemke dominieren

Das deutsche Kanu-Team hat am Abschlusstag der Rennsport-EM in Portugal drei Titel geholt und sich mit einer starken Bilanz aus den Meisterschaften verabschiedet. Dabei gelang den Olympiasiegern Jacob Schopf und Max Lemke im K2 eine Machtdemonstration, sie verteidigten mit knapp einer Sekunde Vorsprung ihren Titel erfolgreich.
Drei EM-Titel für deutsche Kanuten zum Abschluss
Die Olympiasieger Jacob Schopf und Max Lemke sind nicht zu schlagen, Pauline Jagsch gewinnt zweimal Gold.
Jacob Schopf und Max Lemke jubeln auch bei der EM
© AFP/SID/BERTRAND GUAY
DKV glänzt mit sieben EM-Medaillen
„Wir haben den Vorlauf ausgewertet und da noch Reserven gesehen. Die vorgeschlagenen Änderungen haben Jacob und Max hervorragend umgesetzt“, sagte Bundestrainer Arndt Hanisch. Gold gab es in Montemor-o-Velho zudem für Paulina Paszek und Pauline Jagsch im K2 der Frauen sowie für Jagsch im Einer.
Der Deutsche Kanu-Verband (DKV) tritt mit insgesamt sieben Medaillen die Heimreise an. „Allgemein ging das Vorhaben, die EM voll aus dem Training heraus zu fahren, vollends auf“, teilte der DKV mit.