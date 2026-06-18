Medaillen-Coup für Deutschland

SID 18.06.2026 • 22:56 Uhr Es ist der größe Karriererfolg für die 31 Jahre alte Degenfechterin.

Alexandra Ehler hat bei den Fecht-Europameisterschaften im französischen Antony überraschend ihren bisher größten Karriereerfolg gefeiert.

Die 31 Jahre alte Degenfechterin stürmte am Donnerstagabend bis ins Finale, erst dort wurde ihr Erfolgslauf von der Weltranglistenersten Katrina Lehis aus Estland mit 10:15 gestoppt. Die Silbermedaille ist das erste Edelmetall für den an den ersten beiden Wettkampftagen eher enttäuschendeb Deutschen Fechter-Bund (DFB).

Ehler stürmt ins EM-Finale

Ehler, in ihrer Disziplin Nummer 35 der Welt, schaltete auf dem Weg bis in das Goldduell gleich mehrere hochkarätige Gegnerinnen aus, unter anderem die zweimalige Weltmeisterin Marie-Florence Candassamy bereits in der Runde der letzten 32. Gegen die erfahrene Lehis, fünfmalige Weltmeisterin und 2021 in Tokio Team-Olympiasiegerin, geriet Ehler in der entscheidenden Partie jedoch schnell mit mehreren Treffern in Rückstand. Trotz großen Kampfes konnte sie diese nicht mehr aufholen.