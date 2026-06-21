EM-Sensation: Deutsches Florett-Team holt Bronze in Frankreich

SID 21.06.2026 • 21:56 Uhr Im Gefecht um Platz drei hat sich Deutschland gegen die neutralen Athleten durchgesetzt.

Die deutschen Florettfechter haben bei der Europameisterschaft in Antony/Frankreich die Bronzemedaille gewonnen.

Das Quartett mit Alexander Kahl, Bastian Kappus, Niklas Diestelkamp und Luis Klein setzte sich im Mannschaftswettbewerb am Sonntag mit 45:39 im Gefecht um Platz drei gegen die neutralen Athleten durch.

DFeB weiter ohne EM-Gold

Zuvor hatten sie Kroatien mit 45:37 besiegt und im Viertelfinale für eine Überraschung gesorgt, als sie die an Position drei gesetzten Ungarn mit 45:41 bezwangen. Erst im Halbfinale mussten sie sich den Gastgebern aus Frankreich mit 30:45 geschlagen geben.