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EM-Sensation: Deutsches Florett-Team holt Bronze in Frankreich

Florett-Männer gewinnen EM-Bronze

Im Gefecht um Platz drei hat sich Deutschland gegen die neutralen Athleten durchgesetzt.
Florettfechter Bastian Kappus
Florettfechter Bastian Kappus
© picture alliance/Sipa USA | Icon Sport/SID/Ewen Gavet
SID
Im Gefecht um Platz drei hat sich Deutschland gegen die neutralen Athleten durchgesetzt.

Die deutschen Florettfechter haben bei der Europameisterschaft in Antony/Frankreich die Bronzemedaille gewonnen.

Das Quartett mit Alexander Kahl, Bastian Kappus, Niklas Diestelkamp und Luis Klein setzte sich im Mannschaftswettbewerb am Sonntag mit 45:39 im Gefecht um Platz drei gegen die neutralen Athleten durch.

DFeB weiter ohne EM-Gold

Zuvor hatten sie Kroatien mit 45:37 besiegt und im Viertelfinale für eine Überraschung gesorgt, als sie die an Position drei gesetzten Ungarn mit 45:41 bezwangen. Erst im Halbfinale mussten sie sich den Gastgebern aus Frankreich mit 30:45 geschlagen geben.

Neben der Bronzemedaille der Florett-Männer gab es nur eine weitere Medaille für den Deutschen Fechter-Bund (DFeB), der seit Jahren in der Krise steckt. Alexandra Ehler gewann am Donnerstag Silber im Degen-Einzel. Im Mannschaftswettbewerb mit Lara Goldmann, Gala Hess Sancho und Alexandra Zittel belegte sie am Sonntag hingegen nur Platz acht. Seit 2022 hat der DFeB keine Goldmedaille mehr bei einer EM geholt – damals triumphierte die Florettfechterin Leonie Ebert in Antalya.

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