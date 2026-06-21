EM-Sensation: Deutsches Florett-Team holt Bronze in Frankreich

Die deutschen Florettfechter haben bei der Europameisterschaft in Antony/Frankreich die Bronzemedaille gewonnen.
Florett-Männer gewinnen EM-Bronze
Das Quartett mit Alexander Kahl, Bastian Kappus, Niklas Diestelkamp und Luis Klein setzte sich im Mannschaftswettbewerb am Sonntag mit 45:39 im Gefecht um Platz drei gegen die neutralen Athleten durch.
DFeB weiter ohne EM-Gold
Zuvor hatten sie Kroatien mit 45:37 besiegt und im Viertelfinale für eine Überraschung gesorgt, als sie die an Position drei gesetzten Ungarn mit 45:41 bezwangen. Erst im Halbfinale mussten sie sich den Gastgebern aus Frankreich mit 30:45 geschlagen geben.
Neben der Bronzemedaille der Florett-Männer gab es nur eine weitere Medaille für den Deutschen Fechter-Bund (DFeB), der seit Jahren in der Krise steckt. Alexandra Ehler gewann am Donnerstag Silber im Degen-Einzel. Im Mannschaftswettbewerb mit Lara Goldmann, Gala Hess Sancho und Alexandra Zittel belegte sie am Sonntag hingegen nur Platz acht. Seit 2022 hat der DFeB keine Goldmedaille mehr bei einer EM geholt – damals triumphierte die Florettfechterin Leonie Ebert in Antalya.