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Fünfkampf-Sensation in Budapest: Marvin Dogue holt Weltcupsieg

Erfolg für deutschen Fünfkämpfer

In Budapest stürmt der Potsdamer Marvin Dogue im Laser Run ganz nach vorne.
Marvin Dogue siegt in Budapest
Marvin Dogue siegt in Budapest
© picture-alliance/dpa/SID/Rolf Vennenbernd
SID
In Budapest stürmt der Potsdamer Marvin Dogue im Laser Run ganz nach vorne.

Fünfkämpfer Marvin Dogue hat den ersten Weltcupsieg seiner Karriere gefeiert. Der 30-Jährige vom OSC Potsdam setzte sich in Budapest vor dem französischen Team-Weltmeister Ugo Fleurot durch und setzte damit frühzeitig ein Zeichen auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles.

Dogue glänzt im Laser Run

Dogue sicherte sich am Samstag den Gesamtsieg mit einem starken abschließenden Laser Run, in dem er die zweitbeste Zeit erzielte. Nach dem 16. Disziplinplatz zuvor im Schwimmen gelang ihm damit eine erstaunliche Aufholjagd.

Nach zwei 13. Plätzen in Kairo und Pasardschik (Bulgarien) übernahm Dogue damit auch die Führung im Weltcup.

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