Historisch! 1:0 gegen Südkorea – Südafrika erstmals in K.o.-Runde

SID 25.06.2026 • 05:04 Uhr Südafrika hat bei seiner vierten WM-Teilnahme erstmals die K.o.-Runde erreicht.

Südafrika hat bei seiner vierten WM-Teilnahme erstmals die K.o.-Runde erreicht. Der WM-Gastgeber von 2010 gewann sein letztes Gruppenspiel gegen Südkorea mit 1:0 (0:0) und löste als Gruppenzeiter direkt das erträumte Ticket fürs Sechzehntelfinale. Südkorea muss als Gruppendritter um das Weiterkommen zittern. Tschechien ist nach einem 0:3 (0:0) gegen Co-Gastgeber Mexiko hingegen ausgeschieden.

Maseko-Treffer schießt Südafrika weiter

Thapelo Maseko (63.) ließ „Bafana Bafana“ und seinen belgischen Coach Hugo Broos in Monterrey jubeln. Die Südafrikaner treffen im Sechzehntelfinale am Sonntag (21.00 Uhr MESZ) in Los Angeles auf Kanada.

Südkorea wäre ein möglicher deutscher Gegner zum Auftakt der K.o.-Runde. Das deutsche Team, das bereits den Sieg in Gruppe E sicher hat, spielt sein Sechzehntelfinale am Montag (22.30 Uhr MESZ) in Foxborough. Der Gegner ist ein Drittplatzierter – aus der Gruppe A, B, C, D oder F.