IOC-Revolution: 10.000-Dollar Zuschuss für alle Olympioniken

SID 24.06.2026 • 16:52 Uhr Das Internationale Olympische Komitee kommt einem Wunsch der Sportler nach. Bereits Olympioniken von 2026 können das Geld beantragen.

10.000 Dollar für die Olympia-Teilnahme: Das Internationale Olympische Komitee (IOC) beteiligt erstmals in seiner 132-jährigen Geschichte Sportlerinnen und Sportler direkt an seinen Einnahmen. Bei der 146. Vollversammlung am Mittwoch in Lausanne wurde die überraschend vorgestellte Maßnahme beschlossen. Beantragen können den sogenannten „Fit for the Future Olympian Grant“ bereits Sportler, die in diesem Jahr an den Winterspielen von Mailand/Cortina d’Ampezzo teilgenommen haben.

IOC richtet 140-Millionen-Fonds ein

Dieser Zuschuss solle die sportliche Laufbahn oder den Übergang in die berufliche Karriere nach dem Sport unterstützen, erklärte das IOC. Hierfür wurde ein Fonds mit einem Volumen von 140 Millionen US-Dollar pro Olympiade eingerichtet. Das gab der Spanier Pau Gasol, Vorsitzender der IOC-Athletenkommission und ehemaliger Weltklasse-Basketballer, bekannt.

Die Simbabwerin Coventry (42), zweimalige Schwimm-Olympiasiegerin, hatte sich im Vorfeld abwehrend zur finanziellen Beteiligung von Athletinnen und Athleten geäußert. Am Mittwoch sagte sie: „Das ist schon seit vielen Jahren ein Gesprächsthema, und ich bin außerordentlich stolz darauf, dass wir dies nun umsetzen können.“

Zuschuss statt Preisgeld für Olympioniken

„Es ist kein Preisgeld“, betonte Gasol: „Es geht darum, den Weg und den Einsatz zu würdigen, die nötig sind, um Olympionike zu werden.“