Silber-Krimi: Deutscher Kajak-Vierer teilt EM-Medaille

SID 13.06.2026 • 20:04 Uhr Das deutsche Boot musste sich Ungarn knapp geschlagen geben. Für den DKV gab es am ersten Tag der Sprint-EM drei weitere Medaillen.

Der deutsche Kajak-Vierer der Männer hat bei den Europameisterschaften im Kanu-Rennsport in Portugal die Silbermedaille gewonnen. Das deutsche Boot mit den Olympiasiegern von Paris, Max Rendschmidt, Max Lemke, Jacob Schopf und Tom Liebscher-Lucz, musste sich im Endlauf über 500 Meter mit nur 0,13 Sekunden Rückstand den Ungarn geschlagen geben. Die Silbermedaille teilt sich Deutschland mit dem spanischen K4, weil beide Boote zeitgleich waren.

Drei weitere DKV-Medaillen bei Sprint-EM

Für den Deutschen Kanu-Verband (DKV) gab es am ersten Tag der Sprint-EM drei weitere Medaillen. Schopf holte sich neben dem K4 auch im Kajak-Einer über 500 Meter Silber, genau wie der Mixed-Vierer im Canadier. Im Para-Kanu gewann Moritz Berthold die Bronzemedaille in der VL1-Klasse. Der olympische Kajak-Vierer der Frauen verpasste auf Rang vier eine Medaille.