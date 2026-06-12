Heimweltcup-Gold: Ricarda Funk siegt im Slalom von Augsburg

SID 12.06.2026 • 18:15 Uhr Beim Heimspiel in der schwäbischen Stadt fuhren außerdem Stefan Hengst und Emily Apel unter die Top Sieben.

Slalomkanutin Ricarda Funk hat beim Heimweltcup in Augsburg die Goldmedaille gewonnen. Die Olympiasiegerin von Tokio war im heimischen Wildwasserkanal am deutschen Bundesstützpunkt die Schnellste im Kajak Einer.

Funk feiert ersten Weltcupsieg

„Ich bin super erleichtert. Der Kurs war nicht so einfach mit den wechselnden Wasserbedingungen. Aber alle meine Freunde und meine Familie sind hier, ich bin einfach glücklich“, sagte Funk nach dem Rennen.

Im Finale der besten zwölf Kanutinnen leistete sich Funk keinerlei Fehler und machte im Vergleich zum Vorlauf drei Plätze gut. Für die 34-Jährige ist es nach den Plätzen zwei und drei in der vergangenen Woche in Prag der erste Weltcupsieg der Saison. Emily Apel (23) landete auf Platz fünf.

Hengst Siebter, Hegge scheidet aus

Die deutschen Männer erwischten derweil einen weniger guten Tag. Stefan Hengst (32), der nach dem Vorlauf auf Platz zehn gelegen war, sammelte zwar durch eine Torberührung zwei Strafpunkte, konnte sich dank einiger Fehler der Konkurrenz aber letztlich auf Rang sieben verbessern. Noah Hegge (27), der in Paris in der Kajak-Cross-Disziplin Bronze gewann, patzte im Vorlauf und schied als 17. vorzeitig aus.