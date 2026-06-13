Slalom-Drama in Augsburg: Tasiadis verfehlt Heim-Medaille knapp

SID 13.06.2026 • 16:23 Uhr Dem Augsburger unterläuft im Finale ein früher Fahrfehler, der zwei Strafsekunden nach sich zieht.

Slalomkanute Sideris Tasiadis ist bei seinem Heimweltcup in Augsburg an einer Medaille vorbeigeschrammt. Im Einer-Canadier musste sich der Lokalmatador dem Italiener Raffaello Ivaldi, Adam Burgess aus Großbritannien und dem Slowaken Matej Benus geschlagen geben. Der Augsburger verpasste es damit beim dritten und letzten Weltcup-Wochenende vor der Weltmeisterschaft in den USA (20. bis 25. Juli), seine überzeugende Leistung samt Bestzeit im Vorlauf zu bestätigen.

Fox gewinnt Gold im Finale

In Abwesenheit des französischen Weltmeisters und Olympiasiegers Nicolas Gestin, der überraschend in der Qualifikation ausgeschieden war, überdrehte Tasiadis als letzter Kanute im Finale direkt zu Beginn, indem er eine der Stangen des zweiten Tors berührte. Der 36-Jährige kämpfte, nach dem verpatzten Start weitere Zeit gutzumachen, doch die zwei Strafsekunden schlugen letztlich zu stark ins Kontor.