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Olympia 2036 in Deutschland: Steinmeier sagt jetzt Ja

Kehrtwende: Bundespräsident für Olympia

Frank-Walter Steinmeier revidiert seine Meinung. Aufgrund der Nazi-Spiele 1936 hatte er die Jahreszahl zunächst für unpassend gehalten.
Bundespräsident Steinmeier
Bundespräsident Steinmeier
© AFP/Lehtikuva/SID/Heikki Saukkomaa
SID
Frank-Walter Steinmeier revidiert seine Meinung. Aufgrund der Nazi-Spiele 1936 hatte er die Jahreszahl zunächst für unpassend gehalten.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht sich nun doch für Olympische Spiele 2036 in Deutschland aus. Gegenüber der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“ sagte der 70-Jährige hierzu, Deutschland habe „großartige Sportstätten“ und eine „sportbegeisterte Bevölkerung“. Anfang des Jahres hatte Steinmeier noch historische Bedenken geäußert: Olympia 2036 in Deutschland würde genau 100 Jahre nach den Spielen unter Adolf Hitler stattfinden.

Steinmeier stärkt DOSB-Olympia-Bewerbung

Diese Bedenken seien nicht verschwunden, heißt es aus dem Bundespräsidialamt. Steinmeier sei aber überzeugt, dass alle Beteiligten verantwortungsvoll mit dem Datum umgehen würden. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) begrüßt die Unterstützung durch das Staatsoberhaupt. Eine breite politische Rückendeckung sei international enorm wichtig, sagte Vorstandschef Otto Fricke der ARD.

Am 26. September soll bei einer DOSB-Mitgliederversammlung in Baden-Baden entschieden werden, mit welcher deutschen Bewerbung es weitergeht. Im Rennen sind noch Berlin, München und Köln/Rhein-Ruhr. Der DOSB ist bereits offizieller Bewerber beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) für die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044.

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