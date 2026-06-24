MotoGP-Kracher: Ducati holt Supertalent Acosta für Bagnaia

SID 24.06.2026 • 15:23 Uhr Der Senkrechtstarter bildet beim Werksteam künftig ein Fahrerduo mit Marc Márquez.

MotoGP-Weltmeister Marc Márquez (33) bekommt beim Ducati-Werksteam künftig Unterstützung durch einen jungen Landsmann. Pedro Acosta (22) wechselt zur kommenden Saison zu den Italienern, er übernimmt dann den Platz von Ex-Weltmeister Francesco Bagnaia. Das teilte Ducati am Mittwoch mit. Erst am Dienstag hatte der Rennstall über Márquez‘ Vertragsverlängerung bis 2028 informiert.

Acosta erhält Zweijahresvertrag bei Ducati

Acosta erhält ebenfalls einen Zweijahresvertrag, er sei „einer der talentiertesten und vielversprechendsten jungen Fahrer in der MotoGP und hat in sehr kurzer Zeit eine wirklich bemerkenswerte technische und sportliche Entwicklung gezeigt“, sagte Claudio Domenicali, CEO der Ducati Motor Holding: „Zusammen mit Marc wird er ein äußerst konkurrenzfähiges Fahrerduo bilden.“