MotoGP-Kracher: Ducati holt Supertalent Acosta für Bagnaia

MotoGP-Weltmeister Marc Márquez (33) bekommt beim Ducati-Werksteam künftig Unterstützung durch einen jungen Landsmann. Pedro Acosta (22) wechselt zur kommenden Saison zu den Italienern, er übernimmt dann den Platz von Ex-Weltmeister Francesco Bagnaia. Das teilte Ducati am Mittwoch mit. Erst am Dienstag hatte der Rennstall über Márquez‘ Vertragsverlängerung bis 2028 informiert.
MotoGP: Neuer Teamkollege für Márquez
Der Senkrechtstarter bildet beim Werksteam künftig ein Fahrerduo mit Marc Márquez.
Künftig neben Márquez: Pedro Acosta
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Acosta erhält Zweijahresvertrag bei Ducati
Acosta erhält ebenfalls einen Zweijahresvertrag, er sei „einer der talentiertesten und vielversprechendsten jungen Fahrer in der MotoGP und hat in sehr kurzer Zeit eine wirklich bemerkenswerte technische und sportliche Entwicklung gezeigt“, sagte Claudio Domenicali, CEO der Ducati Motor Holding: „Zusammen mit Marc wird er ein äußerst konkurrenzfähiges Fahrerduo bilden.“
Acosta hatte 2021 und 2023 die WM-Titel in der Moto3 und Moto2 gewonnen, 2024 stieg er in die Königsklasse auf und steuert dort seither eine KTM. Der 29 Jahre alte Bagnaia, MotoGP-Weltmeister von 2022 und 2023, verlässt Ducati nach acht gemeinsamen Jahren wohl in Richtung des Aprilia-Teams. Die Italiener stellen in Marco Bezzecchi momentan den WM-Spitzenreiter.