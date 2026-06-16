MotoGP: Álex Márquez plant Brünn-Comeback nach Horrorsturz

SID 16.06.2026 • 16:24 Uhr Fünf Wochen nach seinem Horrorsturz in Barcelona will der Vizeweltmeister wieder antreten.

Fünf Wochen nach seinem Horrorsturz in Barcelona will Vizeweltmeister Àlex Márquez in den MotoGP-Zirkus zurückkehren. Nach Angaben des Teams Gresini Racing wird der Spanier in dieser Woche nach Brünn reisen, um am Wochenende beim Großen Preis von Tschechien an den Start zu gehen. Dafür müssen die Rennärzte an der Strecke am Donnerstag Grünes Licht geben.

Schlüsselbeinbruch bremst Márquez aus

Márquez war beim Grand Prix von Katalonien zur Rennmitte nach einer Kollision böse abgeflogen. Der 30-Jährige erlitt einen Bruch des rechten Schlüsselbeins und eine Fraktur im C7-Wirbel. Schon am Tag nach dem Crash wurde der Ducati-Pilot operiert, er verpasste die Rennen in Mugello/Italien und im Balaton Park/Ungarn.