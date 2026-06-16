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MotoGP: Álex Márquez plant Brünn-Comeback nach Horrorsturz

MotoGP: Àlex Márquez vor Comeback in Brünn

Fünf Wochen nach seinem Horrorsturz in Barcelona will der Vizeweltmeister wieder antreten.
Álex Márquez vor Comeback
Álex Márquez vor Comeback
© AFP/SID/LOIC VENANCE
SID
Fünf Wochen nach seinem Horrorsturz in Barcelona will der Vizeweltmeister wieder antreten.

Fünf Wochen nach seinem Horrorsturz in Barcelona will Vizeweltmeister Àlex Márquez in den MotoGP-Zirkus zurückkehren. Nach Angaben des Teams Gresini Racing wird der Spanier in dieser Woche nach Brünn reisen, um am Wochenende beim Großen Preis von Tschechien an den Start zu gehen. Dafür müssen die Rennärzte an der Strecke am Donnerstag Grünes Licht geben.

Schlüsselbeinbruch bremst Márquez aus

Márquez war beim Grand Prix von Katalonien zur Rennmitte nach einer Kollision böse abgeflogen. Der 30-Jährige erlitt einen Bruch des rechten Schlüsselbeins und eine Fraktur im C7-Wirbel. Schon am Tag nach dem Crash wurde der Ducati-Pilot operiert, er verpasste die Rennen in Mugello/Italien und im Balaton Park/Ungarn.

KTM-Pilot Pedro Acosta (Spanien) war in Barcelona wegen Problemen mit der Elektronik plötzlich langsamer geworden, Márquez konnte nicht mehr ausweichen und streifte mit seiner Maschine die des Konkurrenten. Glücklicherweise prallte er nicht in die Seitenbegrenzung der Strecke.

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