Gold in Warna: Darja Varfolomeev ist Sportlerin des Monats

SID 03.06.2026 • 11:58 Uhr Darja Varfolomeev ist Sportlerin des Monats Mai. Mit 54 Prozent der Stimmen setzt sich die 19-Jährige gegen die Konkurrenz durch.

Die Rhythmische Sportgymnastin Darja Varfolomeev ist Sportlerin des Monats Mai. Die 19-Jährige, die bei den Europameisterschaften in Warna/Bulgarien Gold im Mehrkampf mit dem Ball und dem Band gewann, setzte sich bei der Wahl der rund 4000 von der Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten mit 54,0 Prozent der Stimmen durch. Platz zwei hinter der Mehrkampf-Olympiasiegerin von Paris ging an Sportschützin Nele Stark (26,2).

Weltrekord-Schützin holt EM-Gold

Die 20-Jährige überzeugte bei den Kleinkaliber-Europameisterschaften in Kroatien mit einem Weltrekord und Gold im Dreistellungskampf. Gemeinsam mit Lisa Grub und Anna Janßen gewann sie zudem Mannschaftsgold.