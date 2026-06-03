Gold in Warna: Darja Varfolomeev ist Sportlerin des Monats

Die Rhythmische Sportgymnastin Darja Varfolomeev ist Sportlerin des Monats Mai. Die 19-Jährige, die bei den Europameisterschaften in Warna/Bulgarien Gold im Mehrkampf mit dem Ball und dem Band gewann, setzte sich bei der Wahl der rund 4000 von der Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten mit 54,0 Prozent der Stimmen durch. Platz zwei hinter der Mehrkampf-Olympiasiegerin von Paris ging an Sportschützin Nele Stark (26,2).
Varfolomeev ist Sportlerin des Monats
Darja Varfolomeev ist Sportlerin des Monats Mai. Mit 54 Prozent der Stimmen setzt sich die 19-Jährige gegen die Konkurrenz durch.
Darja Varfolomeev gewann bei der EM im Mai dreimal Gold
© picture-alliance/IPA/ZUMA Press/SID/Filippo Tomasi
Weltrekord-Schützin holt EM-Gold
Die 20-Jährige überzeugte bei den Kleinkaliber-Europameisterschaften in Kroatien mit einem Weltrekord und Gold im Dreistellungskampf. Gemeinsam mit Lisa Grub und Anna Janßen gewann sie zudem Mannschaftsgold.
Rang drei ging an das deutsche Tischtennis-Nationalteam der Frauen (19,8). Yuan Wan, Annett Kaufmann, Nina Mittelham, Ying Han und Sabine Winter gewannen bei den Team-Weltmeisterschaften in London die Bronzemedaille.