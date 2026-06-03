Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
WM 2026
TENNIS
DARTS
US-SPORT
HANDBALL
FORMEL 1
CHAMPIONS LEAGUE
BUNDESLIGA
DFB-POKAL
DFB-TEAM
MEHR
Mehr
Sportmix>

Gold in Warna: Darja Varfolomeev ist Sportlerin des Monats

Varfolomeev ist Sportlerin des Monats

Darja Varfolomeev ist Sportlerin des Monats Mai. Mit 54 Prozent der Stimmen setzt sich die 19-Jährige gegen die Konkurrenz durch.
Darja Varfolomeev gewann bei der EM im Mai dreimal Gold
Darja Varfolomeev gewann bei der EM im Mai dreimal Gold
© picture-alliance/IPA/ZUMA Press/SID/Filippo Tomasi
SID
Darja Varfolomeev ist Sportlerin des Monats Mai. Mit 54 Prozent der Stimmen setzt sich die 19-Jährige gegen die Konkurrenz durch.

Die Rhythmische Sportgymnastin Darja Varfolomeev ist Sportlerin des Monats Mai. Die 19-Jährige, die bei den Europameisterschaften in Warna/Bulgarien Gold im Mehrkampf mit dem Ball und dem Band gewann, setzte sich bei der Wahl der rund 4000 von der Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten mit 54,0 Prozent der Stimmen durch. Platz zwei hinter der Mehrkampf-Olympiasiegerin von Paris ging an Sportschützin Nele Stark (26,2).

Weltrekord-Schützin holt EM-Gold

Die 20-Jährige überzeugte bei den Kleinkaliber-Europameisterschaften in Kroatien mit einem Weltrekord und Gold im Dreistellungskampf. Gemeinsam mit Lisa Grub und Anna Janßen gewann sie zudem Mannschaftsgold.

Rang drei ging an das deutsche Tischtennis-Nationalteam der Frauen (19,8). Yuan Wan, Annett Kaufmann, Nina Mittelham, Ying Han und Sabine Winter gewannen bei den Team-Weltmeisterschaften in London die Bronzemedaille.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite