Olympia 2036: IOC-Entscheid 2029 – neue Vergabe-Reform

SID 24.06.2026 • 15:10 Uhr Eine Zwischenstufe im Bewerbungsprozess wird geschaffen. Auch Deutschland will die Spiele in zehn Jahren ausrichten.

Über die Vergabe der Olympischen Sommerspiele 2036, um die sich auch der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) bewirbt, soll 2029 entschieden werden. Dies legte das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Mittwoch bei seiner 146. Vollversammlung in Lausanne fest. Mit der Entscheidung einher geht eine Reform des Vergabeprozess, den die seit einem Jahr amtierende IOC-Präsidentin Kirsty Coventry angeregt hatte.

Im Kern soll durch die Reform einerseits eine Vorauswahl getroffen und andererseits die Gesamtheit der IOC-Mitglieder (derzeit 104) wieder stärker eingebunden werden. Der neue Prozess sieht eine Zwischenstufe vor, den sogenannten „strategischen Dialog“ (strategic dialogue), bei dem der Kandidatenkreis gegenüber der Eingangsstufe – in der sich Deutschland und die anderen offiziellen Bewerber für 2036 derzeit befinden – auf einige wenige Anwärter reduziert wird. Dieser strategische Dialog für die die Spiele 2036 soll Anfang 2027 durch die IOC-Exekutive aufgenommen werden, Ende 2028 soll dann der „gezielte Dialog“ (targeted dialogue) starten, die entscheidende Abstimmung durch alle IOC-Mitglieder 2029 erfolgen.

Coventrys Vorgänger Thomas Bach hatte zuvor ein Verfahren etabliert, in dem Bewerber zunächst in einen „kontinuierlichen Dialog“ (continuous dialogue) mit dem IOC treten. Der anschließend bereits folgende gezielte Dialog wurde dann nur noch mit dem Bewerber geführt, der von der IOC-Exekutive – dem engsten Führungszirkel – auf Empfehlung der sogenannten Future Host Commission für das jeweilige Jahr ausgewählt wurde.

Berlin, München oder Köln?

Die Vollversammlung stimmte letztlich nur noch mit Ja oder Nein. Nach diesem Muster wurden die Spiele 2030 (Französische Alpen), 2032 (Brisbane) und 2034 (Salt Lake City) vergeben. „Wir erwarten, dass es für alle an der Ausrichtung interessierten Kandidaten noch einmal mehr Orientierung im Bewerbungsprozess geben wird, was zu mehr Klarheit und besserer Strukturierung führen kann“, hatte DOSB-Präsident Thomas Weikert dem SID im Vorfeld gesagt.