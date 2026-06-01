Olympia 2036: Hamburg raus – München, NRW oder Berlin im Rennen

SID 01.06.2026 • 05:36 Uhr Das Nein der Hamburger stoppt die Bewerbung im Norden, nicht aber die Olympia-Pläne. München, Köln/Rhein-Ruhr und Berlin rücken nun in den DOSB-Fokus.

Frust bei den Triebfedern der Hamburger Olympia-Bewerbung um Bürgermeister Peter Tschentscher, Jubel und Genugtuung bei NOlympia – und der DOSB blickt gleich nach vorn: Nachdem Hamburg wie schon 2015 am Nein seiner Bevölkerung gescheitert ist, muss der Deutsche Olympische Sportbund im Casting des nationalen Bewerbers beim Internationalen Olympischen Komitee nun „nur“ noch aus dem Trio München, Köln/Rhein-Ruhr und Berlin den Top-Kandidaten finden.

DOSB prüft Bewerber-Konzepte ab 4. Juni

„Wir müssen uns ab dem 4. Juni genau anschauen: Was sind die Angebote, die uns gemacht werden“, sagte der DOSB-Vorstandsvorsitzende Otto Fricke dem NDR. Bis zu diesem Tag, dem kommenden Donnerstag bis 23.59 Uhr, müssen die verbliebenen drei Bewerber ihre finalen Konzepte vorlegen, die dann von einer Evaluierungskommission mit Vertretern aus organisiertem Sport und Politik – letztere vertreten durch Sportministerin Christiane Schenderlein – bewertet wird. Dieses Gremium soll den DOSB-Delegierten vor der entscheidenden Mitgliederversammlung am 26. September in Baden-Baden eine Empfehlung an die Hand geben. Dass diese Empfehlung nun nicht mehr Hamburg heißen kann, wurde beim DOSB halbwegs gelassen hingenommen.

So verwies der frühere Bundestagsabgeordnete Fricke (60), der in Hamburg laut Umfragen ein „Zustimmungspotenzial von 60 Prozent“ erwartet hatte, auf die Bilanz von „19 positiven Ergebnissen“ bei Referenden (17 NRW-Kommunen plus Kiel sowie München) gegenüber diesem einen negativen Votum. Das Nein aus Hamburg sei Teil des demokratischen Prozesses, die Aussichten auf den Zuschlag durch das IOC für 2036, 2040 oder 2044 sieht Fricke als „recht gut an“.

Bevölkerungsrückenwind als Olympia-Trumpf

Auch Thomas Weikert wertete das Hamburger Ergebnis nicht als Rückschritt: Es ändere „nichts an der Tatsache, dass die Menschen bundesweit mehrheitlich für Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland sind“, sagte der DOSB-Präsident.