Einreise-Wirbel vor USA-WM: IOC sieht LA 2028 nicht in Gefahr

Willkürlich erscheinende Einreise-Verweigerungen, nicht erteilte Visa für Team-Offizielle aus bestimmten Teilnehmerländern: Die Negativschlagzeilen im Vorfeld der am Donnerstag beginnenden Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada sind für IOC-Präsidentin Kirsty Coventry noch kein Grund zur Sorge.
IOC sieht WM-Probleme gelassen
IOC-Chefin sieht WM-Hürden lösbar
Die Vorsitzende des Internationalen Olympischen Komitees, deren Organisation die Sommerspiele 2028 nach Los Angeles vergeben hat, sagte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz, sie sei „zuversichtlich, dass wir in zwei Jahren viele der Herausforderungen, vor denen die Weltmeisterschaft derzeit steht, bewältigen können.“ Es komme auf „Zusammenarbeit und Lernen“ an, so Coventry, die auch einen Besuch des Turniers ins Auge fasste. Dennoch beobachte man „genau“, was in den Gastgeberländern „kurz vor dem Anpfiff“ geschehe.
Die Weigerung der US-Einwanderungsbehörden, dem somalischen Schiedsrichter Omar Artan die Einreise zu gestatten, war eine der großen nicht-sportlichen Schlagzeilen kurz vor Beginn des Mega-Turniers mit erstmals 48 Teilnehmerländern.
Es sei mit Blick auf 2028 die Aufgabe des IOC und der Organisatoren, „uns dafür einzusetzen und sicherzustellen, dass die Athleten und ihre Betreuer an den Spielen in Los Angeles teilnehmen können“, erklärte Coventry.