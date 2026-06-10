Einreise-Wirbel vor USA-WM: IOC sieht LA 2028 nicht in Gefahr

SID 10.06.2026 • 18:19 Uhr Einreiseprobleme prägen die Schlagzeilen vor dem Turnier in Nordamerika. Die IOC-Präsidentin setzt dennoch auf Lösungen bis 2028.

Willkürlich erscheinende Einreise-Verweigerungen, nicht erteilte Visa für Team-Offizielle aus bestimmten Teilnehmerländern: Die Negativschlagzeilen im Vorfeld der am Donnerstag beginnenden Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada sind für IOC-Präsidentin Kirsty Coventry noch kein Grund zur Sorge.

IOC-Chefin sieht WM-Hürden lösbar

Die Vorsitzende des Internationalen Olympischen Komitees, deren Organisation die Sommerspiele 2028 nach Los Angeles vergeben hat, sagte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz, sie sei „zuversichtlich, dass wir in zwei Jahren viele der Herausforderungen, vor denen die Weltmeisterschaft derzeit steht, bewältigen können.“ Es komme auf „Zusammenarbeit und Lernen“ an, so Coventry, die auch einen Besuch des Turniers ins Auge fasste. Dennoch beobachte man „genau“, was in den Gastgeberländern „kurz vor dem Anpfiff“ geschehe.

Die Weigerung der US-Einwanderungsbehörden, dem somalischen Schiedsrichter Omar Artan die Einreise zu gestatten, war eine der großen nicht-sportlichen Schlagzeilen kurz vor Beginn des Mega-Turniers mit erstmals 48 Teilnehmerländern.