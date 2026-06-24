Zersplitterte Förderung? Sporthilfe warnt vor neuem Sportgesetz

SID 24.06.2026 • 10:19 Uhr Die Stiftung drängt darauf, dass die direkte Athleten-Förderung in ihrer Hand bleibt.

Die Stiftung Deutsche Sporthilfe warnt in der Debatte um das neue Sportfördergesetz vor einer „Zersplitterung der Athletenförderung“ und „Doppelstrukturen“. Die Stiftung drängt darauf, die direkte Förderung der Sportler und Sportlerinnen weiterhin zentral bei der Sporthilfe zu bündeln.

Sporthilfe warnt vor Doppelstrukturen

„Die bislang im Gesetz vorgesehene Aufgabenverteilung birgt die Gefahr, parallele Strukturen aufzubauen. Die Athletenförderung muss klar aus einer Hand erfolgen. Dafür braucht es keine neuen Zuständigkeiten – sondern die Bündelung bei der Sporthilfe“, sagte Sporthilfe-Vorstandssprecher Max Hartung.

Die geplante Spitzensport-Agentur könnte künftig auch Aufgaben in der individuellen Förderung übernehmen. Dadurch befürchtet die Sporthilfe die Entstehung „zusätzlicher Schnittstellen“. Die Stiftung verweist auf ihre „etablierten Förderstrukturen und ihre Nähe zu den Athletinnen und Athleten“, die sich über „Jahrzehnte hinweg bewährt“ hätten.