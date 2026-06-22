Ehrung für deutsche Medaillengewinner

SID 22.06.2026 • 12:08 Uhr Unzählige Medaillengewinner der Olympischen- und Paralympischen Spiele werden vom Bundespräsidenten geehrt.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Montag in Berlin zahlreiche Medaillengewinnerinnen und -gewinner der Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2026 mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet. Die 1950 von Bundespräsident Theodor Heuss gestiftete Auszeichnung ist die höchste nationale Ehrung für Spitzenleistungen im deutschen Sport.

„Alle Athleten, die heute geehrt werden, verbindet, dass sie in ihren Disziplinen zu den besten der Welt gehören und dass sie alle dafür unglaublich hart gearbeitet haben. Dabei sind sie für ganz viele Menschen zu Vorbildern geworden. Sie können doppelt stolz auf sich sein“, sagte Steinmeier in seiner Rede und beglückwünschte die Athletinnen und Athleten.

Der Bundespräsident nutzte den Anlass auch, um sich für die Ausrichtung Olympischer und Paralympischer Spiele in Deutschland einzusetzen: „Deutschland endlich einmal wieder als Gastgeber der Spiele, dafür werbe ich sehr“, betonte er. Die Ausrichtung wäre „eine Riesenchance“ den Nachwuchs für den Spitzensport zu gewinnen. Deutschland bewirbt sich um die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044.

Athleten fordern mehr Sport-Investitionen

Steinmeier appellierte zudem, dass sich Deutschland in der „psychologischen Betreuung nach großen Wettkämpfen“ verbessern müsse. Er sieht diese als „die medizinische Behandlung eines verdrehten Knies oder eines Bänderrisses“ an.

Nach dem Erhalt des Lorbeerblatts monierte DOSB-Athletensprecher Tobias Arlt: „Wenn Deutschland auch in Zukunft bei Olympischen und Paralympischen Spielen erfolgreich sein will, müssen wir in den Sport investieren – und zwar mehr als bisher.“

Dabei gehe es dem siebenmaligen Rodel-Olympiasieger vor allem um „die Sportstätten, Nachwuchsarbeit und die Trainer und Trainerinnen, die Deutschland verlassen, weil sie im Ausland bessere Bedingungen und finanziell attraktivere Angebote erhalten“.