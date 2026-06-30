Olympia? Klarer Umfragesieg für München

SID 30.06.2026 • 05:26 Uhr Mit welcher Stadt bewirbt sich Deutschland um Olympische Spiele? Eine Umfrage kommt zu einem klaren Ergebnis.

Sollte sich Deutschland um die Austragung der Olympischen Spiele bewerben, dann aus Sicht der Olympia-Befürworter am besten mit München. Die bayerische Landeshauptstadt ist der klare Favorit für eine deutsche Olympia-Bewerbung – mit deutlichem Abstand vor Berlin und der Region Rhein-Ruhr.

Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des Tagesspiegel.

München vorn – aber Olympia-Skepsis bleibt

Auf die Frage, welche Region am besten dafür geeignet ist, die Olympischen Spiele in Deutschland auszutragen, antworteten 44 Prozent München. Berlin folgt mit 25 Prozent deutlich abgeschlagen auf Rang zwei, am schlechtesten schnitt die Region Rhein-Ruhr mit Köln als zentralem Austragungsort ab (22 Prozent).

Allerdings stehen die Bürger einer deutschen Olympia-Bewerbung grundsätzlich eher kritisch gegenüber. 49 Prozent der Befragten sprachen sich gegen Olympische Spiele in Deutschland aus. Nur 39 Prozent sind dafür. Dabei ist die Unterstützung insbesondere bei den 18- bis 29-Jährigen, aber auch bei den 30- bis 39-Jährigen größer als bei den älteren.