Wasserball-Thriller: Waspo Hannover feiert Meister-Hattrick

Die Wasserballer der Waspo 98 Hannover haben sich zum dritten Mal nacheinander die deutsche Meisterschaft gesichert. Das Team aus Niedersachsen gewann das vierte Finalspiel gegen die Wasserfreunde Spandau 04 mit 14:10 und entschied die im Modus „best of five“ ausgetragene Serie mit 3:1 für sich.