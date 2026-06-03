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Wasserball-Thriller: Waspo Hannover feiert Meister-Hattrick

Waspo 98 zum dritten Mal Meister

Das Team aus Niedersachsen entscheidet die Finalserie gegen Rekordmeister Spandau 04 für sich.
Waspo 98 triumphiert erneut
Waspo 98 triumphiert erneut
© picture-alliance/pressefoto Mika Volkmann/SID/Mika Volkmann
SID
Das Team aus Niedersachsen entscheidet die Finalserie gegen Rekordmeister Spandau 04 für sich.

Die Wasserballer der Waspo 98 Hannover haben sich zum dritten Mal nacheinander die deutsche Meisterschaft gesichert. Das Team aus Niedersachsen gewann das vierte Finalspiel gegen die Wasserfreunde Spandau 04 mit 14:10 und entschied die im Modus „best of five“ ausgetragene Serie mit 3:1 für sich.

Für Hannover war es der insgesamt 16. Meistertitel. Spandau ist jedoch weiterhin der erfolgreichste Klub im deutschen Wasserball. Die Berliner sind bereits 38-mal Meister geworden.

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