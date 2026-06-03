Wasserball-Thriller: Waspo Hannover feiert Meister-Hattrick

Die Wasserballer der Waspo 98 Hannover haben sich zum dritten Mal nacheinander die deutsche Meisterschaft gesichert. Das Team aus Niedersachsen gewann das vierte Finalspiel gegen die Wasserfreunde Spandau 04 mit 14:10 und entschied die im Modus „best of five“ ausgetragene Serie mit 3:1 für sich.
Waspo 98 zum dritten Mal Meister
Das Team aus Niedersachsen entscheidet die Finalserie gegen Rekordmeister Spandau 04 für sich.
Waspo 98 triumphiert erneut
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Für Hannover war es der insgesamt 16. Meistertitel. Spandau ist jedoch weiterhin der erfolgreichste Klub im deutschen Wasserball. Die Berliner sind bereits 38-mal Meister geworden.