Olympiasieger Zeidler holt vierten Rotsee-Sieg in Luzern

SID 28.06.2026 • 15:29 Uhr Der Olympiasieger ist in Luzern nicht zu schlagen. Für die WM in Amsterdam sieht er noch Potenzial.

Ruder-Olympiasieger Oliver Zeidler hat in Luzern seinen vierten Sieg bei der traditionsreichen Rotsee-Regatta gefeiert. Der 29-Jährige gewann am Sonntag im Einer überlegen vor dem Belarussen Jauhen Salaty, der als neutraler Athlet gestartet war, und Samuel Melvin aus den USA. Zeidlers niederländischer Dauerrivale Simon van Dorp kam nur auf Platz vier.

Zeidler visiert WM und Olympia

„Ich war ein wenig nervös, weil mein letzter Sieg hier schon lange zurücklag“, sagte Zeidler nach dem Hitzerennen zufrieden: „Ich freue mich, dass ich nun ein weiteres gutes Ergebnis in dieser Saison erzielt habe und bin gespannt, was die Europa- und Weltmeisterschaften bringen werden.“

Für Zeidler war es der zweite Saisonsieg nach dem Weltcup-Erfolg in Sevilla Ende Mai. Saisonhöhepunkt ist die Weltmeisterschaft in Amsterdam (24. bis 30. August), Zeidlers Fernziel sind die Sommerspiele 2028 in Los Angeles, bei denen er sein zweites Olympiagold nach Paris 2024 gewinnen will. „Wir sind mitten in der Saison, es fühlt sich aber an, als hätte ich noch gar nicht angefangen“, sagte Zeidler und fügte hinzu: „Ich freue mich darauf, die Intensität zu steigern und in den Rennmodus zu kommen.“