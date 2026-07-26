0:23 gegen Kanada: Deutsche Lacrosse-Frauen vorm WM-Aus

Den deutschen Lacrosse-Spielerinnen droht bei ihrer siebten WM-Teilnahme das frühe Aus in der Gruppenphase. Nach der knappen Auftaktniederlage verlor das Team von Headcoach Adam Gibson in Tokio das zweite Gruppenspiel gegen Titelanwärter Kanada deutlich mit 0:23.
Deutsche Lacrosse-Frauen vorgeführt
Damit hat Deutschland in der künftig wieder olympischen Sportart nur noch theoretische Chancen auf das erste WM-Viertelfinale seit 2001.
Deutscher Außenseiter hofft aufs Viertelfinale
Am Dienstag trifft der Gruppenletzte Deutschland als klarer Außenseiter auf Australien, das Wales mit 9:7 bezwang. Nur wenn der zweimalige Weltmeister aus Down Under am Montag ebenfalls gegen Kanada verlieren sollte, könnte sich Deutschland beim Gruppenfinale ins Viertelfinale retten.
Das bislang beste WM-Ergebnis ist der achte Platz beim Debüt 2001, als sich Deutschland trotz dreier Niederlagen in der Gruppenphase für das Viertelfinale qualifiziert hatte.
Lacrosse feiert bei den Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles auf Wunsch der Gastgebernation sein olympisches Comeback. Die Sportart war bislang nur 1904 und 1908 Teil des olympischen Programms.