Der älteste Fluch der Sportgeschichte ist gebrochen

Holger Luhmann 27.07.2026 • 21:16 Uhr Der wohl irrste und älteste Fluch der Sportgeschichte ist gebrochen. Auch ein früherer US-Präsident gratuliert.

Die Spieler sanken vor Erleichterung auf die Knie, auf den Rängen lagen sich wildfremde Menschen mit Freudentränen in den Armen! Am Wochenende ist der wohl kurioseste und älteste Fluch der Sportgeschichte gebrochen worden. Die Gaelic Footballer aus der irischen Provinz Mayo haben nach 75 Jahren wieder die Meisterschaft gewonnen.

Und den Fluch gab es wirklich! Am 23. September 1951 (!) hatte Mayo gegen Sligo den dritten Titel in der in Irland so verehrten Sportart – einer Mischung aus Fußball und Rugby – perfekt gemacht. Auf der Heimreise sollen die Spieler von Mayo ausgelassen gefeiert und bei der Fahrt durch das kleine Dorf Foxford einem Trauerzug nicht den nötigen Respekt erwiesen haben.

Der Legende nach soll ein Priester oder ein Angehöriger des Verstorbenen vor lauter Ärger folgenden Fluch ausgesprochen haben: Mayo werde keine Meisterschaft gewinnen, solange noch ein Mitglied der Siegermannschaft von 1951 am Leben sei.

Mayo verlor elf Finals seit 1951 – teils dramatisch

Was folgte, ist eine der bittersten Niederlagenserien. Elfmal stand Mayo zwischen 1951 und 2026 im Finale. Mayo verlor stets – häufig knapp und dramatisch.

Das Finale in diesem Jahr war das erste Endspiel für Mayo seit dem Tod des letzten lebenden Spielers der Meistermannschaft im Jahr 2023. Und siehe da: Vor 82.000 Zuschauern in Dublins Croke Park war der Bann für Mayo tatsächlich gebrochen.

Im Anschluss hagelte es auch prominente Glückwünsche. Zu den Gratulanten gehörten unter anderem der frühere US-Präsident Joe Biden und Oasis-Sänger Liam Gallagher. Biden gratulierte mit dem Schlachtruf „Mayo für Sam“ – mit Sam ist der Sam Maguire Cup als Trophäe für die Meisterschaft gemeint.

Ex-US-Präsident Biden gratuliert: „Mayo für Sam“

“Herzlichen Glückwunsch an meine Freunde in Mayo. Genießt jede Minute. Sam kommt nach Hause. Der Traum ist Wirklichkeit geworden”, teilte Biden seine Grußbotschaft auf der Plattform X. Biden war drei Jahre zuvor in Mayo, er hat dort Familie.