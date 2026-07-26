Die Finals: 480.000 Fans sorgen für Zuschauerrekord

SID 26.07.2026 • 17:44 Uhr Die Veranstalter ziehen bei Hannovers "Sommermärchen" eine positive Bilanz.

Ob am Maschsee, im Rathaus oder vor der Oper: „Die Finals“ in Hannover und Umland haben für einen Zuschauerrekord gesorgt. Bei der sechsten Auflage des Multisportevents strömten insgesamt 480.000 Fans zu den Entscheidungen an den vier Wettkampftagen, wie die überaus zufriedenen Veranstalter am Sonntag bekannt gaben.

Als „Hannovers Sommermärchen“ bezeichnete Oberbürgermeister Belit Onay die Wettbewerbe: „Menschen aus ganz Deutschland haben erlebt, wie offen, vielfältig und lebensfroh Hannover ist. Die Athletinnen und Athleten haben die Stadt verzaubert.“

Die Finals auch aus TV-Sicht ein Erfolg

Aus TV-Sicht zog auch ZDF-Sportchef Yorck Polus ein positives Fazit: „Die Finals haben mit der Ausgabe 2026 in Hannover ihren Platz in der deutschen Sport- und auch TV-Landschaft gefestigt. Die Resonanz vor Ort war überwältigend, das Feedback auf die Übertragungen von ARD und ZDF ebenfalls außerordentlich gut.“