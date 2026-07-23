"Die Finals" starten: Die Wettkämpfe live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 23.07.2026 • 08:30 Uhr "Die Finals" starten in Hannover. Knapp 4.000 Athletinnen und Athleten werden beim Multisportevent an den Start gehen. So können Sie die Wettkämpfe im Free-TV verfolgen.

Die Finals 2026 sind einen Tag vor dem Beginn der Wettkämpfe mit einer großen Eröffnungsshow in Hannover eingeläutet worden. Nun geht es mit den Wettkämpfen los! Bereits ab Donnerstag stehen die ersten Entscheidungen an.

Im Zentrum der niedersächsischen Landeshauptstadt wurde am Mittwoch in über 75 Minuten ein umfangreiches Programm geboten, auf und neben dem Wasser stellten dabei viele Spitzenathleten ihre Sportarten vor. Insgesamt werden die Zuschauer durch 24 bei den Finals ausgetragenen Sportarten erfreut.

So sehen Sie „Die Finals“ am Donnerstag live:

TV: ZDF (an anderen Tagen überträgt teils auch die ARD)

ZDF (an anderen Tagen überträgt teils auch die ARD) Stream:ZDF

Über vier Tage hinweg werden bei dem Multisportevent in insgesamt 143 Entscheidungen neue deutsche Meisterinnen und Meister gekrönt, es ist die größte Ausgabe seit dem Start des Formats 2019. Knapp 4000 Teilnehmer sind am Start, einige von ihnen waren bereits auf den größten Bühnen der Welt erfolgreich.

Neben traditionellen Sportarten, wie Triathlon, Turnen, Schwimmen und Bogensport, werden in 2026 auch zahlreiche neue Sportarten ihr Finals-Debüt geben. Unter anderem Beachvolleyball, Gewichtheben, Ju-Jutsu, Rapid Surfen, Speed-Windsurfen und Wasserball.

Die Sportarten Triathlon, Coastal Rowing, Segeln und Speed Windsurfen küren ihre Deutschen Meisterinnen und Meister am Steinhuder Meer.

Freuen kann sich das Publikum unter anderem auf die Olympiasiegerinnen Darja Varfolomeev (Rhythmische Sportgymnastik) und Laura Lindemann (Triathlon) oder auch die erfolgreichen deutschen Schwimmer um Paris-Sieger Lukas Märtens und Weltmeisterin Anna Elendt.

Nahezu alle Wettkämpfe live im Stream

Im vergangenen Jahr fanden die Wettkämpfe in Dresden statt und waren ein voller Erfolg. Nun soll in Hannover noch eine Steigerung her. Für die Fans zu Hause bietet sich ein buntes Programm.