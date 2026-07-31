Schwimm-EM-Schock: Deutsche Wasserspringer ohne Medaille

SID 31.07.2026 • 15:40 Uhr Die deutschen Wasserspringer verpassen bei der EM im Mixed-Wettbewerb das Podest.

Die deutschen Wasserspringer haben bei der Schwimm-EM die erste deutsche Medaille verpasst. Lena Hentschel, Moritz Wesemann, Pauline Pfeif und Jaden Eikermann kamen zum Auftakt der Wettbewerbe in Paris am Freitag im Mixed-Team-Event mit 319,20 Punkten nur auf Platz sieben. Gold ging an Italien (410,60 Punkte) vor den Neutralen Athleten aus Russland (385,80) und der Ukraine (368,20).

DSV-Springer verpassen Podium

Im vergangenen Jahr hatte das DSV-Team im türkischen Belek bei der Einzel-EM der Wasserspringer noch Silber gewonnen. Im Centre Aquatique Olympique, wo auch während der Olympischen Spiele die Wettbewerbe ausgetragen worden waren, reichte es dieses Mal nicht für das Podium.

Gleich im ersten Versuch patzte in Hentschel eine der erfahrensten Athletinnen im Team, auch bei Wesemann lief es vom 3-m-Brett nicht ganz rund. Im Synchron-Durchgang meldeten sich die beiden zwar zurück, doch auch die Turmspringer Pfeif und Eikermann zeigten Nerven.