Fecht-WM-Drama: Ebert & Szabo scheitern sensationell früh

SID 27.07.2026 • 08:41 Uhr Die frühere Europameisterin und der Ex-Weltmeister können den Schub durch das Sensationsgold von Teamkollegin Eifler nicht nutzen.

Rückkehrerin Leonie Ebert und der frühere Weltmeister Matyas Szabo haben die erhoffte Überraschung bei der Fecht-WM in Hongkong verpasst. Die ehemalige Florett-Europameisterin und der einstige Säbel-Champion verloren jeweils ihre Gefechte in der Runde der besten 32. Ebert musste sich der Südkoreanerin Jihee Park klar mit 8:15 geschlagen geben, Szabo scheiterte beim 6:15 gegen den Rumänen Radu Nitu ähnlich deutlich.

Ebert siegt, Morandi scheidet aus

In der ersten Runde hatte sich Ebert noch gegen die Ukrainerin Olga Sopit durchgesetzt (15:5). Dort war für die zweite deutsche Fechterin Carlotta Morandi beim 11:15 gegen die Japanerin Sera Azuma Endstation.

Die 26-jährige Ebert galt zu Beginn ihrer Karriere als goldenes Versprechen, 2022 wurde sie Europameisterin. Aktuell befindet sie sich nach einem Kreuzbandriss und fast zwei Jahren Pause in ihrer Comeback-Saison.

Szabo siegt, Eifler beflügelt Team

Routinier Szabo (34) hatte zum Auftakt noch den hoch gewetteten US-Amerikaner Colin Heathcock (15:11) bezwungen. Auch Philipp Methner kämpfte sich gegen den Ägypter Adham Moataz (15:14) in Runde zwei, wo er am georgischen Weltmeister Sandro Basadse scheiterte (11:15). Für den EM-Dritten Frederic Kindler war gegen Jorge Casaus Pielago aus Spanien (14:15) gleich zu Beginn Schluss.