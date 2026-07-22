Große Eröffnungsshow: Finals in Hannover beginnen

SID 22.07.2026 • 17:44 Uhr Einen Tag vor Beginn der Wettkämpfe wurden die Finals 2026 mit einer großen Eröffnungsshow in Hannover eingeläutet. Knapp 4.000 Athletinnen und Athleten werden beim Multisportevent an den Start gehen.

Mit reichlich Olympia-Glanz und auf einer schwimmenden Bühne: Die Finals 2026 sind einen Tag vor dem Beginn der Wettkämpfe mit einer großen Eröffnungsshow in Hannover eingeläutet worden.

Den zahlreichen Zuschauern um den Maschsee im Zentrum der niedersächsischen Landeshauptstadt wurde in über 75 Minuten ein umfangreiches Programm geboten, auf und neben dem Wasser stellten dabei viele Spitzenathleten ihre Sportarten vor.

Leichtathletik: Finals dauern vier Tage

Unter anderem Sonja Greinacher, vor zwei Jahren in Paris sensationelle Olympiasiegerin mit den 3×3-Basketballerin, war auf der Bühne mitten im Wasser zu Gast, Tokio-Bronzemedaillengewinnerin Charline Schwarz gab den Zuschauern eine Vorstellung im Bogenschießen. Zudem durften sich die Zuschauer über zwei Showacts und weitere spannende Demonstrationen der insgesamt 24 bei den Finals ausgetragenen Sportarten freuen.

Über vier Tage hinweg werden bei dem Multisportevent in insgesamt 143 Entscheidungen neue deutsche Meisterinnen und Meister gekrönt, es ist die größte Ausgabe seit dem Start des Formats 2019. Knapp 4000 Teilnehmer sind am Start, einige von ihnen waren bereits auf der größten Bühnen der Welt erfolgreich.