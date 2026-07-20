Kanu-WM: Ricarda Funk verpasst Medaille – Fox feiert Gold

SID 20.07.2026 • 20:19 Uhr Ricarda Funk belegt als beste Deutsche im Kajak-Cross Rang sechs.

Ricarda Funk hat zum Auftakt der Kanu-Weltmeisterschaften im Kajak-Cross im US-amerikanischen Oklahoma City eine Medaille verpasst. Die Olympiasiegerin im Einer-Kajak von 2021 belegte im Einer-Wettbewerb am Montagabend Platz sechs. Damit qualifizierte sich die 34-Jährige jedoch locker für die Kopf-an-Kopf-Rennen, die am Samstag, dem letzten Tag der WM, steigen.

Kanuslalom-WM: Deutsche ohne Medaille

Funk hatte am Ende einen Rückstand von 1,40 Sekunden auf Gold-Gewinnerin Jessica Fox aus Australien. Auch die anderen beiden deutschen Starterinnen werden am Samstag am Start sein: Andrea Herzog belegte Rang 13 (+2,23), Annkatrin Plochmann kam auf Platz 34 (+7,49).

Die deutschen Männer hatten beim ersten WM-Wettbewerb am Montag mit der Medaillenvergabe nichts zu tun: Bester Athlet im Einzel war Stefan Hengst auf Platz 26 mit einem Rückstand von 2,86 Sekunden auf Rang eins, Felix Sachers kam auf Rang 40 (+3,99). Beide sind somit zumindest für die Kopf-an-Kopf-Rennen am Samstag qualifiziert. Marten Konrad (+6,66) verpasste diesen Wettbewerb als 51. Gold ging an den Briten Joseph Clarke.