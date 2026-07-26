Zwei Titel nach Leidenszeit: Deutsche Turn-Hoffnung ist zurück

SID 26.07.2026 • 12:17 Uhr Helen Kevric gewinnt nach ihrer schweren Knieverletzung am Stufenbarren und Schwebebalken. Auch Pauline Schäfer-Betz meldet sich zurück.

Die deutsche Turn-Hoffnung Helen Kevric hat sich nach langer Leidenszeit bei den deutschen Meisterschaften in Hannover mit zwei Titeln eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach ihrem Sieg am Samstag am Stufenbarren holte die 18-Jährige, Deutschlands beste Turnerin bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris, auch am Sonntag Gold am Schwebebalken.

Die Stuttgarterin setzte sich dank der besseren Ausführung mit 13,025 Punkten vor der punktgleichen Pauline Schäfer-Betz durch. Am Tag zuvor hatte sie bei der Veranstaltung im Rahmen der „Finals“ mit einer Weltklasseübung am Stufenbarren (14,475) begeistert. Bronze am Schwebebalken ging an Mehrkampf-Meisterin Silja Stöhr.

„Mein Ziel ist es, wieder zur alten Form zurück zu kommen“, hatte Kevric zuletzt im Podcast „Von Staub zu Gold“ des Deutschen Turner-Bundes (DTB) gesagt. Es laufe gut, „aber es gibt noch Potenzial nach oben.“

Kevric kehrt nach Knieverletzung zurück

Kevric hatte sich bei der Heim-EM in Leipzig im Mai des vergangenen Jahres schwer am Knie verletzt und war danach monatelang ausgefallen. „Es war schon eine harte Zeit“, blickte Kevric zurück: „Ich konnte plötzlich nicht mehr laufen und musste es wieder neu lernen.“

Der diesjährige Saisonhöhepunkt sind die Weltmeisterschaften vom 17. bis 25. Oktober in Rotterdam. In der niederländischen Hafenmetropole werden bereits die ersten Olympiatickets für Los Angeles 2028 vergeben. Zuvor finden die Europameisterschaften der Frauen vom 13. bis 16. August in Zagreb statt.

Den Blick in Richtung Olympia richtet auch Schäfer-Betz. 2028 in L.A. will sie als erste Turnerin aus Deutschland zum vierten Mal an Olympischen Spielen teilnehmen – und dabei eine Medaille gewinnen. „Mein Plan führt genau in diese Richtung“, sagte Schäfer-Betz, die zwei DM-Medaillen gewann: Bronze im Mehrkampf und Silber an ihrem Paradegerät.