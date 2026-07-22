Nach Horror-Verletzung: Helen Kevric feiert Finals-Comeback

SID 22.07.2026 • 12:34 Uhr Helen Kevric will nach ihrer schweren Verletzung im vergangenen Jahr zu alter Leistungsstärke zurückfinden.

Die deutsche Turnerin Helen Kevric steht nach einer langen Leidenszeit nach ihrer schweren Verletzung vor ihrer Rückkehr auf die große Wettkampfbühne. Bei den im Rahmen der „Finals“ ausgetragenen deutschen Meisterschaften am Wochenende in Hannover wird die 18-Jährige am Stufenbarren und am Schwebebalken an den Start gehen. Der Mehrkampf der Frauen wird am Freitag ab 16 Uhr (im Livestream bei ARD und ZDF) ausgetragen, die besten Athletinnen an den jeweiligen Geräten qualifizieren sich für die Einzelfinals am Samstag und Sonntag.

Kevric peilt Olympia 2028 an

„Mein Ziel ist es, wieder zur alten Form zurück zu kommen“, sagte Kevric im am Mittwoch veröffentlichen Podcast „Von Staub zu Gold“ des Deutschen Turner-Bundes (DTB). Es laufe gut, „aber es gibt noch Potenzial nach oben.“ Kevric hatte sich bei der Heim-EM in Leipzig im Mai des vergangenen Jahres schwer am Knie verletzt und war danach monatelang ausgefallen. „Es war schon eine harte Zeit“, blickte Kevric zurück: „Ich konnte plötzlich nicht mehr laufen und musste es wieder neu lernen.“ Vor zwei Monaten war Kevric bereits in der Deutschen Turn-Liga wieder bei einem Wettkampf angetreten.