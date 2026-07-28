Lacrosse-WM: Deutsche Frauen verpassen K.o.-Runde

Die deutschen Lacrosse-Spielerinnen haben den Einzug in die K.o.-Runde bei der WM in Tokio mit einer Niederlage im letzten Gruppenspiel endgültig verpasst. Gegen Australien unterlag die Auswahl des Deutschen Lacrosse-Verbandes DLaxV mit 5:25.
Deutsche Frauen verpassen K.o.-Runde
Nach einem engen Spiel gegen Wales (10:11) und einer Lehrstunde gegen Kanada (0:23) hätte das Team von Bundestrainer Adam Gibson einen Sieg und Schützenhilfe von Kanada benötigt. Die dreimaligen WM-Silbermedaillengewinnerinnen schlugen im Parallelspiel jedoch den dreimaligen Europameister Wales klar mit 21:1. Damit nimmt Deutschland nun nur noch an der Platzierungsrunde um die Ränge 13 bis 16 teil.
Bestes WM-Ergebnis bleibt Platz acht
Beim letzten Turnier 2022 hatte es das Team des DLaxV immerhin als Gruppensieger ins Achtelfinale geschafft. Das beste Ergebnis gelang bei der WM-Premiere 2001 mit Platz acht. Die WM wird in der Field-Variante mit jeweils zehn Spielerinnen pro Mannschaft gespielt.
Lacrosse feiert bei den Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles auf Wunsch der Gastgebernation, die die Sportart sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern dominiert, sein olympisches Comeback. Bislang war Lacrosse nur 1904 und 1908 Teil des olympischen Programms. Bei Männern und Frauen werden in L.A. jeweils nur sechs Teams am Start sein, gespielt wird dann die schnelle Variante Lacrosse Sixes mit sechs Spielern pro Team auf dem Feld.