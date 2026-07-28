Lacrosse-WM: Deutsche Frauen verpassen K.o.-Runde

SID 28.07.2026 • 10:40 Uhr Die deutschen Lacrosse-Spielerinnen verpassen den Einzug in die K.o.-Runde der WM. Die Auswahl von Bundestrainer Adam Gibson kassiert gegen Australien die dritte Niederlage in Folge.

Die deutschen Lacrosse-Spielerinnen haben den Einzug in die K.o.-Runde bei der WM in Tokio mit einer Niederlage im letzten Gruppenspiel endgültig verpasst. Gegen Australien unterlag die Auswahl des Deutschen Lacrosse-Verbandes DLaxV mit 5:25.

Nach einem engen Spiel gegen Wales (10:11) und einer Lehrstunde gegen Kanada (0:23) hätte das Team von Bundestrainer Adam Gibson einen Sieg und Schützenhilfe von Kanada benötigt. Die dreimaligen WM-Silbermedaillengewinnerinnen schlugen im Parallelspiel jedoch den dreimaligen Europameister Wales klar mit 21:1. Damit nimmt Deutschland nun nur noch an der Platzierungsrunde um die Ränge 13 bis 16 teil.

Bestes WM-Ergebnis bleibt Platz acht

Beim letzten Turnier 2022 hatte es das Team des DLaxV immerhin als Gruppensieger ins Achtelfinale geschafft. Das beste Ergebnis gelang bei der WM-Premiere 2001 mit Platz acht. Die WM wird in der Field-Variante mit jeweils zehn Spielerinnen pro Mannschaft gespielt.