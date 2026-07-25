WM-Drama in Tokio: Deutschlands Lacrosse-Frauen verlieren 10:11

SID 25.07.2026 • 13:54 Uhr Lacrosse gibt bei den Sommerspielen 2028 in Los Angeles sein olympisches Comeback. Die Plätze sind begrenzt.

Die deutschen Lacrosse-Spielerinnen sind mit einer knappen Niederlage in die Weltmeisterschaft in Tokio gestartet. In einem von Gewitter beeinflussten Spiel unterlag das Team im Oi Stadium in Japans Hauptstadt dem dreimaligen Europameister Wales nach zwischenzeitlicher 8:6-Führung in der Verlängerung noch mit 10:11.

Deutschlands siebte WM-Teilnahme in Folge

Der EM-Sechste Deutschland ist zum siebten Mal in Folge bei einer WM dabei, bestes Abschneiden ist der achte Platz beim Debüt 2001, vor vier Jahren in den USA stand am Ende Platz 14. Weitere Gegner in Gruppe B sind Kanada am Sonntag und der zweimalige Weltmeister Australien am Dienstag. Turnierfavorit sind die USA, die bei den bisherigen elf Weltmeisterschaften stets das Finale erreichten und neunmal den Titel holten.