Turner sorgt für Horror-Szene

Daniel Höhn 25.07.2026 • 10:11 Uhr Die Commonwealth Games sind von einem Horror-Sturz überschattet worden. Ein englischer Turner muss mit einer Trage abtransportiert werden.

Bei den Commonwealth Games in Glasgow hat sich der englische Turner Gabriel Langton wohl schwer verletzt. Das Teamfinale bei den Männern wurde aufgrund des Vorfalls für 30 Minuten unterbrochen, während Langton behandelt wurde.

Er war vom Reck gestürzt und kam mit dem Kopf im Nackenbereich auf. Zunächst lag Langton regungslos am Boden, doch sein Zustand stabilisierte sich offenbar, sodass sich auch seine Beine wieder bewegten.

Commonwealth Games: Englischer Turner im Krankenhaus

Als Langton mit einer Halskrause auf einer Trage aus der Halle gebracht wurde, brandete Applaus auf. Im Anschluss kam er zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus.

„Es war wirklich hart“, sagte Langtons Teamkollege Luke Whitehouse: „Wir mussten einfach einen Neustart hinlegen, versuchen, das Ganze mental beiseite zu schieben und uns auf unsere Aufgabe zu konzentrieren. Ich finde, jeder sollte stolz darauf sein, wie wir nach Gabes Sturz weitergemacht haben.“

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Whitehouse verriet: „Wir waren uns alle einig, dass wir noch einmal aufwärmen und unsere Energie wieder aufbringen würden. Nach dem ersten Aufwärmen gab es eine Verzögerung, aber wir haben uns neu formiert. Die Trainer waren fantastisch, und die Jungs, die an den Reck mussten, waren unglaublich.“