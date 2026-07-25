Bei den Commonwealth Games in Glasgow hat sich der englische Turner Gabriel Langton wohl schwer verletzt. Das Teamfinale bei den Männern wurde aufgrund des Vorfalls für 30 Minuten unterbrochen, während Langton behandelt wurde.
Turner sorgt für Horror-Szene
Er war vom Reck gestürzt und kam mit dem Kopf im Nackenbereich auf. Zunächst lag Langton regungslos am Boden, doch sein Zustand stabilisierte sich offenbar, sodass sich auch seine Beine wieder bewegten.
Commonwealth Games: Englischer Turner im Krankenhaus
Als Langton mit einer Halskrause auf einer Trage aus der Halle gebracht wurde, brandete Applaus auf. Im Anschluss kam er zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus.
„Es war wirklich hart“, sagte Langtons Teamkollege Luke Whitehouse: „Wir mussten einfach einen Neustart hinlegen, versuchen, das Ganze mental beiseite zu schieben und uns auf unsere Aufgabe zu konzentrieren. Ich finde, jeder sollte stolz darauf sein, wie wir nach Gabes Sturz weitergemacht haben.“
Team England gewinnt Silber
Whitehouse verriet: „Wir waren uns alle einig, dass wir noch einmal aufwärmen und unsere Energie wieder aufbringen würden. Nach dem ersten Aufwärmen gab es eine Verzögerung, aber wir haben uns neu formiert. Die Trainer waren fantastisch, und die Jungs, die an den Reck mussten, waren unglaublich.“
Am Ende holte das englische Team Silber hinter der siegreichen Mannschaft aus Kanada. „Der Zusammenhalt der Mannschaft hat sich wirklich gezeigt, und ich könnte nicht stolzer auf alle sein“, sagte Whitehouse abschließend nach einem Wettkampf, den alle so schnell nicht vergessen werden.