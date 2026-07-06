MotoGP-Hammer: Àlex Márquez verlässt Ducati – zu KTM!

Vizeweltmeister Àlex Márquez verlässt nach vier Jahren das Ducati-Kundenteam Gresini Racing und wird in der MotoGP KTM-Werksfahrer. Der Spanier geht ab der kommenden Saison für den österreichischen Hersteller auf die Strecke, zur Vertragslaufzeit machte der Rennstall keine Angaben. Der 30-Jährige war 2013 in seiner zweiten Moto3-Saison mit einer KTM an den Start gegangen.
MotoGP: Àlex Márquez wechselt zu KTM
KTM sichert sich Álex Márquez
„Wir sind unglaublich stolz und glücklich, mit Álex Márquez ein außergewöhnliches Talent für unser Projekt gewonnen zu haben. Alex bringt nicht nur herausragendes fahrerisches Können und Rennintelligenz mit, sondern auch Entschlossenheit und eine Siegermentalität, die perfekt zu unserer DNA passen“, sagte KTM-Motorsportdirektor Pit Beirer.
Márquez war im Vorjahr WM-Zweiter in der Königsklasse geworden, allerdings mit großem Rückstand zu seinem älteren Bruder Marc (33). Vor dem Großen Preis von Deutschland auf dem Sachsenring am kommenden Wochenende ist der frühere Moto3- und Moto2-Champion Àlex Márquez WM-Neunter.
Sein Teamkollege wird 2027 der Italiener Fabio Di Giannantonio, derzeit für das VR46-Team von Legende Valentino Rossi auf einer Ducati unterwegs und WM-Dritter. Márquez und Di Giannantonio ersetzen Pedro Acosta (Spanien), der ins Ducati-Werksteam wechselt, und Brad Binder (Südafrika). Damit sind zwölf von 22 Plätzen für 2027 vergeben.