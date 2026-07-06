MotoGP-Hammer: Àlex Márquez verlässt Ducati – zu KTM!

SID 06.07.2026 • 16:10 Uhr Der Vizeweltmeister aus Spanien verlässt nach vier Jahren das Ducati-Kundenteam Gresini Racing und wird Werksfahrer.

Vizeweltmeister Àlex Márquez verlässt nach vier Jahren das Ducati-Kundenteam Gresini Racing und wird in der MotoGP KTM-Werksfahrer. Der Spanier geht ab der kommenden Saison für den österreichischen Hersteller auf die Strecke, zur Vertragslaufzeit machte der Rennstall keine Angaben. Der 30-Jährige war 2013 in seiner zweiten Moto3-Saison mit einer KTM an den Start gegangen.

KTM sichert sich Álex Márquez

„Wir sind unglaublich stolz und glücklich, mit Álex Márquez ein außergewöhnliches Talent für unser Projekt gewonnen zu haben. Alex bringt nicht nur herausragendes fahrerisches Können und Rennintelligenz mit, sondern auch Entschlossenheit und eine Siegermentalität, die perfekt zu unserer DNA passen“, sagte KTM-Motorsportdirektor Pit Beirer.

Márquez war im Vorjahr WM-Zweiter in der Königsklasse geworden, allerdings mit großem Rückstand zu seinem älteren Bruder Marc (33). Vor dem Großen Preis von Deutschland auf dem Sachsenring am kommenden Wochenende ist der frühere Moto3- und Moto2-Champion Àlex Márquez WM-Neunter.