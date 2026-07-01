MotoGP-Kracher: Martín & Ogura 2027 im Yamaha-Werkteam

SID 01.07.2026 • 12:35 Uhr Das Fahrerkarussell der MotoGP für die Saison 2027 kommt zunehmend in Bewegung. Mit Jorge Martín und Ai Ogura hat das Yamaha-Werksteam sein künftiges Duo gefunden.

Das MotoGP-Starterfeld für 2027 nimmt langsam Formen an, Jorge Martín und Ai Ogura wechseln zur neuen Saison ins Yamaha-Werksteam. Das gab der japanische Hersteller am Mittwoch bekannt. Der spanische WM-Spitzenreiter Martín und der Japaner Ogura, der am vergangenen Sonntag in Assen/Niederlande seinen ersten Sieg in der Königsklasse gefeiert hatte, kommen von Aprilia.

Yamaha verpflichtet Spitzenfahrer Martín und Ogura

„Die Verpflichtung von Fahrern dieses Kalibers unterstreicht unseren Ehrgeiz und unser Vertrauen in das Projekt“, sagte Paolo Pavesio, Yamaha Motor Racing Managing Director. Martín habe sich „bereits als einer der Spitzenfahrer etabliert“, Oguras „Talent, seine Arbeitsmoral und sein Potenzial“ würden dem Team die Zuversicht geben, „dass er sich zu einem der Top-Fahrer entwickeln kann. Gleichzeitig sind wir besonders stolz darauf, einen japanischen Fahrer im Yamaha-Werksteam willkommen zu heißen.“