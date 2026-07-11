Kratochwil & Siegert auf Pole: Deutscher Nachwuchs am Sachsenring

SID 11.07.2026 • 10:11 Uhr Beim Großen Preis von Deutschland auf dem Sachsenring zeigen die Teenager im Rahmenprogramm starke Leistungen.

Pole Position für Fynn Kratochwil bei den Red Bull Roookies, Pole Position für Robin Siegert im Moto4 Northern Cup. Beim Großen Preis von Deutschland am Sachsenring hat der Motorrad-Nachwuchs im Rahmenprogramm für leise Hoffnungen auf einen Aufschwung gesorgt. „Unsere Stiftungsfahrer machen einen super Job“, sagte Dieter Seibert, Vorsitzender der ADAC Stiftung Sport.

Kratochwil träumt vom MotoGP-Aufstieg

Kratochwil, größte deutsche Hoffnung, ist allerdings erst 15 und dürfte wegen der Altersbeschränkung frühestens 2029 in die WM aufsteigen. Es sei denn, er kommt im nächsten Jahr unter die Top 3 im Rookies Cup. Die Richtung stimmt. „Ich konnte meine erste Pole feiern“, freute sich der Thüringer, „wir bleiben am Ball, wir arbeiten hart.“

Die Serie ist ein gutes Sprungbrett. Der erste Gesamtsieger (2007), Johann Zarco aus Frankreich, fährt heute in der MotoGP. Jorge Martín (Spanien), Champion von 2024, holte zehn Jahre später den Titel in der Königsklasse. In Pedro Acosta (Spanien/2020) gehört ein dritter Cup-Sieger zum aktuellen MotoGP-Feld. Und da will irgendwann auch Siegert (15) hin. „Mein Ziel ist es, einer der besten Motorradfahrer der Welt zu werden“, sagte der Teenager.

Tulovic lobt deutschen Motorrad-Nachwuchs

Lukas Tulovic, der früher in der Moto2-WM unterwegs war und mit dem deutschen Nachwuchs trainiert, ist zufrieden. „Die Jungs und Mädels zeigen, dass es bergauf geht. Da ziehe ich den Hut“, sagte der Eberbacher speziell zur Pole von Kratochwil, es sei eine „ganz starke Leistung“ gewesen. „Wenn man es da schafft, vorn zu fahren, zeigt das definitiv, dass man Potenzial hat.“

Im dritten Jahr nacheinander ist kein deutscher Fahrer in der WM dabei. Das soll sich ändern, der ADAC arbeitet mit dem Deutschen Motorsport Bund (DMSB) daran. „Wir suchen junge Menschen, die einen ganz klaren Fokus auf den Spitzensport haben und bereit sind, die Extrameile zu gehen“, so Seibert. Bei der Nachwuchsförderung gehe es nicht nur um Geld, auch Medientrainings und eine Ernährungsberatung würden etwa angeboten.