NADA-Chef Mortsiefer: "Wir verlangen viel von den Athleten"

SID 29.07.2026 • 11:59 Uhr Der Vorsitzende der Nationalen Anti Doping Agentur verspürt trotz lauter Kritik auch viel Vertrauen von Sportlerseite.

Trotz zuletzt lautstark vorgetragener Kritik prominenter Athletinnen und Athleten sieht Lars Mortsiefer, Vorstandsvorsitzender der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA), die Akzeptanz des Anti-Doping-Systems nicht gefährdet. Die Zustimmung zum Kampf gegen Doping sei im Sport weiterhin groß, sagte Mortsiefer im SID-Interview.

„Alle werden unterschreiben, dass ein Doping-Kontrollsystem und eine kontinuierliche Anti-Doping-Arbeit wichtig und sinnvoll für die Integrität des Sports sind“, erklärte der NADA-Chef, Kritik müsse auch vor dem Hintergrund der jeweiligen Situation betrachtet werden. Nach Niederlagen oder bei unangekündigten Kontrollen in den frühen Morgenstunden reagierten Athletinnen und Athleten verständlicherweise emotional, die grundsätzliche Akzeptanz werde dadurch aber nicht infrage gestellt, so der Jurist.

Mit Blick auf die während der Tour de France diskutierten nächtlichen Kontrollen, durchgeführt von der Internationalen Testagentur ITA, verteidigte Mortsiefer die Notwendigkeit eines wirksamen Kontrollsystems. Man bewege sich dabei auf einem „ganz, ganz schmalen Grat“ zwischen Eingriffen in die Privatsphäre und der Sicherstellung glaubwürdiger Kontrollen. Für Sportlerinnen und Sportler dürfe es „eigentlich keinen Punkt“ geben, „wo du dir sicher sein kannst, nicht kontrolliert zu werden“, sagte er.

NADA-Chef verteidigt harte Sanktionen

Gleichzeitig müsse die Anti-Doping-Arbeit stetig weiterentwickelt werden. Fortschritte in Analytik und Forschung könnten künftig dazu beitragen, dass belastende Maßnahmen wie Nachtkontrollen überflüssig werden. Entsprechend räumte er ein: „Wir verlangen viel von den Athletinnen und Athleten.“

Die zum Teil scharf kritisierten harten Sanktionen bei verweigerten Dopingkontrollen verteidigte Mortsiefer grundsätzlich: „In der Anti-Doping-Community, also auch unter Athleten, hat sich international die klare Meinung herausgebildet, dass eine verweigerte Dopingkontrolle genauso zu werten ist wie ein positives Analyseergebnis. Aber man muss sicherlich schauen, wie sich das entwickelt. Das Regelwerk wird alle sechs bis sieben Jahre überarbeitet. Das ist ein großer Prozess, in dem alle am Sport mitarbeiten.“