Padel-EM 2029 in Deutschland

SID 21.07.2026 • 13:06 Uhr Zum ersten Mal findet das Mannschaftsturnier der wachsenden Sportart in Deutschland statt. Der nationale Verband verspricht sich viel davon.

Der anhaltende Padel-Boom bringt erstmals eine internationale Meisterschaft nach Deutschland. Der Deutsche Padel Verband (DPV) richtet 2029 die Europameisterschaften aus, die Agentur Padel360 übernimmt als Veranstalter die Konzeption, Vermarktung und Umsetzung des Mannschaftsturniers. Der Padel-Weltverband FIP vergab zudem die Auflage 2027 in die Niederlande.

Wo genau das Turnier mit dem Namen FIP Euro Padel Cup in Deutschland stattfinden wird, soll zeitnah bekannt gegeben werden. Derzeit wird in drei Phasen mit einem Finale der besten acht Teams bei Männern und Frauen gespielt. 2025 im spanischen Cádiz waren die beiden deutschen Mannschaften in der Gruppenphase ausgeschieden, Spanien holte beide Titel.

Padelsport erlebt großen Wachstum

„Das Vertrauen der FIP in Deutschland ist Anerkennung für das beeindruckende Wachstum, das der Padelsport hierzulande in den vergangenen Jahren erlebt hat, und zugleich Ansporn, noch ambitioniertere Ziele zu verfolgen“, sagte Stefanie Steible, Geschäftsführerin des DPV. Die EM soll ein „prägender Meilenstein“ auf dem Weg sein, Padel „nachhaltig in der Breite zu verankern“.