Sachsenring-Rekord: 261.000 Fans feiern MotoGP-Spektakel

Zum fünften Mal nacheinander haben die Motorradfans am Sachsenring für einen Zuschauerrekord gesorgt.
Nächster Fan-Rekord am Sachsenring
261.000 Besucher kamen verteilt über drei Tage zum Großen Preis von Deutschland, die Bestmarke aus dem Vorjahr (256.441) wurde am Kurs bei Hohenstein-Ernstthal klar übertroffen und erstmals die 260.000er-Grenze geknackt.
Besucherrekord am Sachsenring begeistert
„Wir reden von der zweitgrößten Einzelveranstaltung Europas. Wimbledon hat ein bisschen weniger Zuschauer, nur der Nürburgring mit den 24 Stunden hat mehr“, sagte ADAC-Sportpräsident Gerd Ennser: „Es ist eine ganz tolle, eigene Atmosphäre am Sachsenring. „
Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer genoss die Stimmung vor Ort und freute sich über die Zahlen: „Dieser Besucherrekord zeigt einfach, wie sehr der Motorsport hier verwurzelt ist. Die Menschen haben Motoröl und Benzin im Blut, die lieben das“, sagte der CDU-Politiker. Mit Blick auf den Vertrag (bis 2031) sagte Kretschmer: „Wir haben für fünf Jahre Sicherheit, ein Riesending. Wir werden jetzt investieren.“
Zuschauerzahlen seit 2010 im Überblick
Am Wochenende fanden auf der elften WM-Station bei Traumwetter die Läufe der Moto3, Moto2 und MotoGP statt. Ein deutscher Fahrer war wie schon wie im Vorjahr nicht am Start. Stefan Bradl hatte 2024 mit einer Wildcard teilgenommen. – Die Zuschauerzahlen seit 2010 im Überblick:
2026 übertrifft 2025 Zuschauerzahlen
2026: 261.000
2025: 256.441
2024 toppt 2023 Zuschauerzahlen
2024: 252.826
2023: 233.196
Zuschauer kehren 2022 zurück
2022: 232.202
2021: keine Zuschauer erlaubt
Grand Prix 2020 abgesagt
2020: Grand Prix abgesagt
2019: 201.162
2018 übertrifft 2017 Zuschauerzahl
2018: 193.355
2017: 164.801
2016 überflügelt 2015 Zuschauerzahl
2016: 212.411
2015: 211.588
2014 legt bei Zuschauerzahl zu
2014: 209.408
2013: 204.491
2012 unterbietet 2011 Zuschauerzahl
2012: 195.695
2011: 230.133
2010: 224.668