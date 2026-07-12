Sachsenring-Rekord: 261.000 Fans feiern MotoGP-Spektakel

SID 12.07.2026 • 13:41 Uhr Zum fünften Mal nacheinander sorgen die Motorradfans für eine Bestmarke.

Zum fünften Mal nacheinander haben die Motorradfans am Sachsenring für einen Zuschauerrekord gesorgt.

261.000 Besucher kamen verteilt über drei Tage zum Großen Preis von Deutschland, die Bestmarke aus dem Vorjahr (256.441) wurde am Kurs bei Hohenstein-Ernstthal klar übertroffen und erstmals die 260.000er-Grenze geknackt.

Besucherrekord am Sachsenring begeistert

„Wir reden von der zweitgrößten Einzelveranstaltung Europas. Wimbledon hat ein bisschen weniger Zuschauer, nur der Nürburgring mit den 24 Stunden hat mehr“, sagte ADAC-Sportpräsident Gerd Ennser: „Es ist eine ganz tolle, eigene Atmosphäre am Sachsenring. „

Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer genoss die Stimmung vor Ort und freute sich über die Zahlen: „Dieser Besucherrekord zeigt einfach, wie sehr der Motorsport hier verwurzelt ist. Die Menschen haben Motoröl und Benzin im Blut, die lieben das“, sagte der CDU-Politiker. Mit Blick auf den Vertrag (bis 2031) sagte Kretschmer: „Wir haben für fünf Jahre Sicherheit, ein Riesending. Wir werden jetzt investieren.“

Zuschauerzahlen seit 2010 im Überblick

Am Wochenende fanden auf der elften WM-Station bei Traumwetter die Läufe der Moto3, Moto2 und MotoGP statt. Ein deutscher Fahrer war wie schon wie im Vorjahr nicht am Start. Stefan Bradl hatte 2024 mit einer Wildcard teilgenommen. – Die Zuschauerzahlen seit 2010 im Überblick:

2026 übertrifft 2025 Zuschauerzahlen

2026: 261.000

2025: 256.441

2024 toppt 2023 Zuschauerzahlen

2024: 252.826

2023: 233.196

Zuschauer kehren 2022 zurück

2022: 232.202

2021: keine Zuschauer erlaubt

Grand Prix 2020 abgesagt

2020: Grand Prix abgesagt

2019: 201.162

2018 übertrifft 2017 Zuschauerzahl

2018: 193.355

2017: 164.801

2016 überflügelt 2015 Zuschauerzahl

2016: 212.411

2015: 211.588

2014 legt bei Zuschauerzahl zu

2014: 209.408

2013: 204.491

2012 unterbietet 2011 Zuschauerzahl

2012: 195.695

2011: 230.133