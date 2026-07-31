Olympiasieger Oliver Zeidler ist ohne Probleme ins Halbfinale der Ruder-Europameisterschaften eingezogen. Als Sieger seines Qualifikationsrennens setzte sich der 30-Jährige am Freitagvormittag mit großem Vorsprung durch. Bei der EM über drei Tage im norditalienischen Varese kann Zeidler nun am Samstag das Finale klar machen.
Zeidler mit erstem EM-Fingerzeig
Auf dem Weg zu seinem vierten EM-Titel im Einer hatte Zeidler insgesamt die sechstbeste Tageszeit im 18-köpfigen Teilnehmerfeld über drei Vorlaufgruppen. Am Fuße der Alpen war Zeidler auf seiner Bahn eins nur wenig gefordert, weshalb ihm 6:46,45 Minuten für die 2-km-Strecke genügten. Auf den Zweiten hatte über zehn Sekunden Abstand.
Zeidler locker ins Halbfinale
Seine wohl größten Konkurrenten, Europameister Yauheni Zalaty (6:42,92) und der griechische Weltmeister Stefanos Ntouskos (6:45,14), sind ebenfalls souverän in die Halbfinals vorgedrungen.
Der deutsche Goldmedaillengewinner der Sommerspiele 2024 in Paris hatte zuletzt dem Magazin Men’s Health gesagt, die EM sei für ihn eigentlich nur „Gradmesser“ für den anstehenden „Saisonhöhepunkt“ bei der Weltmeisterschaft in Amsterdam ab dem 20. August. In Varese hole er sich die letzten Prozentpunkte, um den WM-Thron wieder einzunehmen, erklärte der studierte Betriebswirt. Derzeit stehe er bei 90 Prozent.