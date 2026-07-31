Zeidler mit erstem EM-Fingerzeig

SID 31.07.2026 • 11:18 Uhr Ruder-Olympiasieger Oliver Zeidler gewinnt bei der EM mit einem satten Vorsprung seine Vorlaufrunde und sendet ein Zeichen an die Konkurrenz

Olympiasieger Oliver Zeidler ist ohne Probleme ins Halbfinale der Ruder-Europameisterschaften eingezogen. Als Sieger seines Qualifikationsrennens setzte sich der 30-Jährige am Freitagvormittag mit großem Vorsprung durch. Bei der EM über drei Tage im norditalienischen Varese kann Zeidler nun am Samstag das Finale klar machen.

Auf dem Weg zu seinem vierten EM-Titel im Einer hatte Zeidler insgesamt die sechstbeste Tageszeit im 18-köpfigen Teilnehmerfeld über drei Vorlaufgruppen. Am Fuße der Alpen war Zeidler auf seiner Bahn eins nur wenig gefordert, weshalb ihm 6:46,45 Minuten für die 2-km-Strecke genügten. Auf den Zweiten hatte über zehn Sekunden Abstand.

Zeidler locker ins Halbfinale

Seine wohl größten Konkurrenten, Europameister Yauheni Zalaty (6:42,92) und der griechische Weltmeister Stefanos Ntouskos (6:45,14), sind ebenfalls souverän in die Halbfinals vorgedrungen.