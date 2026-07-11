MotoGP: Marc Márquez jagt 10. Sachsenring-Sieg nach Rekord-Pole

SID 11.07.2026 • 12:00 Uhr Der Weltmeister unterbietet die bisherige Bestmarke des Italieners Fabio Di Giannantonio aus dem Vorjahr.

Weltmeister Marc Márquez hat seine Überlegenheit auf dem Sachsenring auch im Qualifying zum Großen Preis von Deutschland ausgespielt und mit einem Rundenrekord die Pole Position erobert. Der Ducati-Pilot legte eine Zeit von 1:19,041 Minuten hin, der Sieg im Sprint am Nachmittag (15.00 Uhr) und im Hauptrennen am Sonntag (14.00 Uhr/jeweils DF1 und Sky) geht nur über den spanischen „King of the Ring“.

Pole mit Rundenrekord für Márquez

„Die erste Reihe war das Ziel, aber die Pole Position mit Rundenrekord zu holen, wenn wir zum letzten Mal mit 1000 Kubik auf dem Sachsenring fahren, ist wirklich gut“, sagte der 33-Jährige. Die Maschinen werden im kommenden Jahr auf 850 ccm gedrosselt.

Márquez, am Freitag Trainingsschnellster, unterbot die bisherige Bestmarke von Fabio Di Giannantonio, der Italiener hatte den Kurs im Vorjahr in 1:19,071 Minuten umrundet. „Diga“ wurde bei der Zeitenjagd am Samstag Dritter hinter Márquez‘ jüngerem Bruder Àlex. Drei Ducati stehen damit in der ersten Reihe. WM-Spitzenreiter Jorge Martín (Spanien/Aprilia) hatte erneut Probleme und wurde nur Neunter.

Highsider-Schock: Bezzecchi erneut gestürzt

Gut zwei Wochen nach seinem schweren Sturz in Assen erwischte es Marco Bezzecchi erneut. Der Italiener flog nach einem Highsider in Kurve 7 ins Kiesbett und überschlug sich mehrfach. Wenig später konnte der Aprilia-Pilot aus eigener Kraft aufstehen, das Qualifying aber nicht fortsetzen. Später war zu sehen, wie der WM-Zweite in einen Krankenwagen einstieg.