Säbel-Team um Weltmeisterin Eifler früh raus

Die frischgebackene Fecht-Weltmeisterin Larissa Eifler hat bei den Titelkämpfen in Hongkong den nächsten Überraschungserfolg verpasst. Im Säbel-Teamwettkampf unterlag die deutsche Mannschaft um Eifler, Felice Herbon und Julika Funke den an Nummer sechs gesetzten USA im Achtelfinale am Mittwoch mit 42:45.
Säbel-Team um Weltmeisterin früh raus
Die deutschen Frauen scheitern im Achtelfinale an den USA.
Eifler gewann am Sonntag WM-Gold
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Letztlich belegten die an Nummer elf gesetzten deutschen Frauen Platz 16, nachdem sie im abschließenden Duell gegen Gastgeber Hongkong mit 36:45 das Nachsehen hatten.
Eifler hatte am Sonntag sensationell Gold im Säbel-Einzel geholt. Für den Deutschen Fechter-Bund (DFeB) war es der erste Einzeltriumph bei Weltmeisterschaften seit 2010. Damals hatte Peter Joppich mit dem Florett gesiegt.
Die deutschen Degen-Männer schieden am Mittwoch derweil bereits im Sechzehntelfinale aus. Dort verloren Matthew Bülau, Lukas Bellmann und Marco Brinkmann mit 35:39 gegen Israel.