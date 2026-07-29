Säbel-Team um Weltmeisterin Eifler früh raus

SID 29.07.2026 • 08:28 Uhr Die deutschen Frauen scheitern im Achtelfinale an den USA.

Die frischgebackene Fecht-Weltmeisterin Larissa Eifler hat bei den Titelkämpfen in Hongkong den nächsten Überraschungserfolg verpasst. Im Säbel-Teamwettkampf unterlag die deutsche Mannschaft um Eifler, Felice Herbon und Julika Funke den an Nummer sechs gesetzten USA im Achtelfinale am Mittwoch mit 42:45.

Letztlich belegten die an Nummer elf gesetzten deutschen Frauen Platz 16, nachdem sie im abschließenden Duell gegen Gastgeber Hongkong mit 36:45 das Nachsehen hatten.

Eifler hatte am Sonntag sensationell Gold im Säbel-Einzel geholt. Für den Deutschen Fechter-Bund (DFeB) war es der erste Einzeltriumph bei Weltmeisterschaften seit 2010. Damals hatte Peter Joppich mit dem Florett gesiegt.