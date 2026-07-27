Andreas Toba geehrt: Flatow-Medaille für den Turn-Held von 2016

Große Ehre für Turner Andreas Toba: Der 35-Jährige ist im Rahmen der Finals in Hannover mit der Flatow-Medaille ausgezeichnet worden. Mit der Ehrung würdigt der Deutsche Turner-Bund (DTB) Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um den Turnsport verdient gemacht haben.
Toba erhält Flatow-Medaille
Turn-Held Toba als Vorbild
„Andreas Toba hat den deutschen Turnsport über viele Jahre geprägt – mit außergewöhnlichen sportlichen Leistungen, großem Einsatz für seine Mannschaft und einer Haltung, die weit über den Wettkampf hinaus Vorbildcharakter besitzt“, sagte DTB-Präsident Alfons Hölzl.
Toba nahm in seiner Karriere an vier Olympischen Spielen teil. Größere Bekanntheit erlangte er, als er 2016 in Rio de Janeiro trotz eines Kreuzbandrisses am Pauschenpferd turnte und so einen entscheidenden Anteil am Finaleinzug der deutschen Mannschaft hatte. Im vergangenen Jahr beendete Toba nach Silber am Reck bei der Heim-EM in Leipzig seine internationale Laufbahn. Bei den Deutschen Meisterschaften im Rahmen der Finals am Wochenende gewann Toba Bronze im Mehrkampf und am Reck.