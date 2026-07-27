Andreas Toba geehrt: Flatow-Medaille für den Turn-Held von 2016

SID 27.07.2026 • 12:10 Uhr Der Turner wurde vom DTB für seine Verdienste um den Sport geehrt.

Große Ehre für Turner Andreas Toba: Der 35-Jährige ist im Rahmen der Finals in Hannover mit der Flatow-Medaille ausgezeichnet worden. Mit der Ehrung würdigt der Deutsche Turner-Bund (DTB) Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um den Turnsport verdient gemacht haben.

Turn-Held Toba als Vorbild

„Andreas Toba hat den deutschen Turnsport über viele Jahre geprägt – mit außergewöhnlichen sportlichen Leistungen, großem Einsatz für seine Mannschaft und einer Haltung, die weit über den Wettkampf hinaus Vorbildcharakter besitzt“, sagte DTB-Präsident Alfons Hölzl.