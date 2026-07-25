Turnen: Kevric holt Meistertitel nach langer Zwangspause

SID 25.07.2026 • 13:26 Uhr Die 18-Jährige, im Vorjahr bei der Heim-EM schwer verletzt, siegt am Stufenbarren.

Die deutsche Turn-Hoffnung Helen Kevric hat sich nach langer Leidenszeit bei den Deutschen Meisterschaften in Hannover mit dem Titel am Stufenbarren eindrucksvoll zurückgemeldet. Die 18-Jährige, Deutschlands beste Turnerin bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris, hatte am Donnerstag bereits im Mehrkampf an ihrem Lieblingsgerät überzeugt.

Die Stuttgarterin siegte am Samstag mit 14,475 Punkten deutlich vor Mehrkampf-Meisterin Silja Stöhr (13,600) und Lea Marie Quaas (13,350).

„Mein Ziel ist es, wieder zur alten Form zurück zu kommen“, hatte Kevric zuletzt im Podcast „Von Staub zu Gold“ des Deutschen Turner-Bundes (DTB) gesagt. Es laufe gut, „aber es gibt noch Potenzial nach oben.“

Kevric kämpfte sich nach schwerer Verletzung zurück

Kevric hatte sich bei der Heim-EM in Leipzig im Mai des vergangenen Jahres schwer am Knie verletzt und war danach monatelang ausgefallen. „Es war schon eine harte Zeit“, blickte Kevric zurück: „Ich konnte plötzlich nicht mehr laufen und musste es wieder neu lernen.“