Ukraine wehrt sich gegen Russland-Rückkehr in den Weltsport

SID 29.07.2026 • 16:15 Uhr Der Sportgerichtshof soll die jüngste Entscheidung des IOC überprüfen. Das hatte Russland trotz des Krieges die Tür in den Weltsport geöffnet.

Die Ukraine will sich mit der schleichenden Rückkehr Russlands in den Weltsport nicht abfinden und zieht nach der jüngsten Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees vor den Sportgerichtshof CAS.

Das IOC hatte Anfang Juli beschlossen, Russlands Nationales Olympisches Komitee ROC wieder zuzulassen und hob zudem seine Empfehlungen zum Ausschluss russischer Sportlerinnen und Sportler an die Weltverbände weitgehend auf.

Die Ukraine argumentiert in ihrer Mitteilung am Mittwoch, die Entscheidung sei „voreilig und ohne angemessene Überprüfung getroffen worden, ob die Verstöße, die zur Suspendierung des Russischen Olympischen Komitees geführt hatten, tatsächlich eingestellt sind.“

IOC lockert Sanktionen gegen Russland

Das ROC war ausgeschlossen worden, nachdem es vier von Russland annektierte Gebiete in der Ukraine aufgenommen hatte. Laut IOC kontrolliere das ROC nun dort keine Regionalverbände mehr.

Das sieht die Ukraine grundlegend anders. Der ukrainische Sportminister Matwij Bidny hatte der Nachrichtenagentur AFP gesagt: „Die Ukraine liefert dem IOC regelmäßig Beweise dafür, dass Russland seine aktiven Operationen in unseren besetzten Gebieten fortsetzt.“ Er verwies auf die Integration lokaler Teams in russische Meisterschaften.